Imola. Sulla conferma della cessione da parte di Cefla del proprio ramo d’azienda Business Unit Shopfitting (arredamenti per uffici) a Itab La Fortezza S.pa., “l’Amministrazione comunale è disposta e pronta a fare tutto quello che rientra fra le proprie competenze per garantire il mantenimento dell’occupazione e la permanenza del sito produttivo a Imola”. Lo fanno sapere il sindaco Marco Panieri, e l’assessore alle Attività produttive, Pierangelo Raffini, che fin da subito hanno seguito l’evolversi della vicenda, con continui contatti con la cooperativa imolese e con le organizzazioni sindacali.

“Incontreremo quanto prima i sindacati per avere un approfondito confronto diretto con loro per valutare la situazione e contatteremo fin da subito la nuova proprietà, al fine di ribadire le priorità del territorio ed avere tutte le necessarie garanzie riguardo al rispetto ed alla tutela dei lavoratori ed al mantenimento ad Imola della produzione”, aggiungono il sindaco Panieri e l’assessore Raffini.

“Deve essere chiaro a tutti che la tenuta occupazionale è una priorità assoluta per il nostro territorio. Tanto più in un periodo storico come quello che stiamo attraversando, nel quale i contraccolpi negativi dell’emergenza Covid-19 si sono fatti sentire anche nella nostra realtà, la nostra linea guida è quella di tenere insieme salvaguardia dell’occupazione e sviluppo dell’impresa” concludono Panieri e Raffini.