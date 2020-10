Si apre domenica 11 ottobre a Firenzuola la venticinquesima edizione di “Dal Bosco e dalla Pietra”, la tradizionale Mostra mercato del Marrone e della Pietra Serena lavorata, e che bisserà questo primo appuntamento, la domenica seguente, 18 ottobre.

PROGRAMMA Bosco e Pietra 2020

Già in questa prima domenica, attorno all’allestimento di Piazza Agnolo, si svilupperanno una serie di eventi dedicati all’intrattenimento ed alla promozione del territorio di Firenzuola nei suoi aspetti più significativi. Per la pietra lavorata, ad esempio, si potranno vedere esempi importanti della capacità tecnica dei laboratori del territorio. Per il bosco, oltre al classico “marrone”, saranno esposti altri prodotti naturali e biologica, compresa la patata di montagna, il farro, il miele.

La storia la cultura e la tradizione locale sarà presentata dal Museo della Pietra Serena con una mostra “De rerum natura” dedicata ad artisti della pietra. Nel museo continueranno le usuali visite guidate al percorso espositivo della Rocca ed alle strutture difensive del San Gallo. Il Museo della Scuola e l’Ass.Pier Giuseppe Sozzi, apriranno nella cappella dell’ex seminario, una mostra storico letteraria “Nascita e Rinascita di Firenzuola”, una raccolta di tracce storico letterarie locali. Nel pomeriggio di domenica, al salone della Società Sportiva, sarà presentata una panoramica di tracciati trekking significativi presenti sul territorio, oltre la nota Via degli Dei, nonché nuovi progetti sentieristici in via di realizzazione.

Si tratta della principale manifestazione annuale che si svolge nel Comune di Firenzuola, volta a promuovere e pubblicizzare le due fondamentali attività economiche e di presidio del territorio: la coltura del bosco e l’estrazione e la lavorazione della pietra serena. Piazza Agnolo, palcoscenico emblematico della manifestazione, cercherà di rappresentare questo legame, con una dedica particolare ai bambini, materia essenziale de nostro futuro, che potranno cimentarsi in un “Grande Giuoco dell’Oca”. Un portale in pietra lavorata inquadrerà una piazza allestita di richiami molto suggestivi.

Il grande lavoro della Pro Loco, che organizza l’evento in stretto rapporto con l’Amministrazione Comunale, ha permesso di organizzare, nel massimo della sicurezza e del rispetto delle regole di prevenzione anti COVID19, questo importante evento anche nel 2020, dimostrando la voglia di questo territorio di far festa, di proseguire nelle proprie tradizioni e nella voglia di promuovere le proprie eccellenze.

Dunque appuntamento, già da questa prima domenica, con “Dal Bosco e dalla Pietra” e con un territorio, quello vastissimo del Comune di Firenzuola, che già mostra i bellissimi segni, oltre che i gustosissimi frutti, di questo autunno.