Spett. redazione,

segnalo quella che a me pare una situazione da migliorare e correggere, relativamente alla mancata detraibilità fiscale dell’acquisto delle mascherine protettive anti – Covid. Mi sono recato in farmacia per acquistare mascherine del tipo FFP2, che proteggono in maniera accurata se stessi e le persone che si hanno vicine.

Dallo scontrino fiscale emesso al momento dell’acquisto, ho potuto constatare che le mascherine sono equiparate ai “parafarmaci” e quindi non parificate all’acquisto di qualsiasi medicinale importante. Mi sembra un vero e proprio controsenso.

Il governo, giustamente, ha varato una linea molto rigorosa in questo campo, ha mobilitato risorse molto significative per sostenere le tante situazioni di disagio generate dal coronavirus e le mascherine non si possono detrarre o dedurre dalle tasse?

Mi pare una situazione davvero a cui si deve porre rimedio al più presto!

(Tiziano Conti)