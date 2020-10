Medicina. Il futuro dell’auto sarà elettrico, senza inquinamento e ugualmente con buone prestazioni. E in tal senso Legambiente sta collaborando con il Centro Comunità Solari all’organizzazione della prima edizione di un vero e proprio Motorshow Elettrico che si terrà domenica 18 ottobre, patrocinata dal Comune della Bassa che fa parte del circondario imolese, in via Roslè con ingresso gratuito.

Funzionerà più o meno come un vero e proprio Motor Show dei tempi d’oro. Sarà predisposta un’ampia esposizione di veicoli elettrici e per i visitatori sarà possibile effettuare una prova su strada con alcune auto quali Tesla, Zoe e altre.

Saranno presenti esperti del settore per rispondere a domande, dubbi e curiosità. Soprattutto sulla possibilità di ricaricare l’auto che fino a poco tempo fa è stato uno dei problemi principali, mentre ora si sta diffondendo con l’obiettivo non lontano di poter usufruire di una ricarica ogni mille abitanti

In un momento in cui la mobilità sostenibile sta diventando sempre più importante ed irrinunciabile, l’auto ad alimentazione elettrica sta assumendo un ruolo fondamentale e riteniamo che ogni occasione utile per farla conoscere sia indispensabile per favorirne la diffusione. Per informazioni info@comunitasolare.eu.