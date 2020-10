Imola. Aveva talmente voglia di nascere che lo ha fatto in ambulanza. L’emozionante evento è avvenuto il 14 ottobre mattina verso le 8 circa. I futuri genitori hanno chiamato il 118, alle prime avvisaglie, ma durante il tragitto la bambina è venuta al mondo.

Non è mancata un po’ di concitazione, ma il parto è avvenuto nel migliore dei modi possibili, e appena arrivati al Pronto Soccorso di Imola la piccolina col suo primo pianto ha festeggiato il suo arrivo. “E’ stata una bellissima emozione – ha raccontato soddisfatta Emanuela Lavezzi, operatrice del 118 che ha assistito la mamma in ambulanza – è come se mi fosse nata una nipotina. Il nostro è un lavoro molto complicato, ma ci sono eventi che ci riempiono di gioia”.

Mamma e bambina stanno bene. Benvenuta alla nuova piccolina e complimenti ai genitori