Imola. Un minimo di sole è spuntato nell’incontro relativo alla cessione del ramo d’azienda Bu Shopfitting (arredamenti per ufficio) del 16 ottobre. I rappresentanti di Fim, Fiom e Uilm e le Rsu aziendali della Coop hanno nuovamente incontrato la direzione Cefla ed era presente all’incontro anche una delegazione della Itab La Fortezza, la multinazionale svedese compratrice, che informalmente ha accettato l’invito fatto la scorsa settimana.

Da parte loro, i sindacati dei metalmeccanici di Cgil, Cisl e Uil e le Rsu al termine, hanno tenuto assemblee con gran parte dei dipendenti. La linea di comportamento che ne è uscita per ora è la seguente: “Nonostante la cessione non sia ancora stata ufficializzata, la delegazione Itab ci ha presentato, a grandi linee, il loro progetto industriale per la Bu. Shopfitting di Cefla. Potrebbe anche essere un progetto interessante, ma senza la quantificazione dei futuri investimenti non abbiamo potuto accantonare le nostre perplessità. Ci è stata garantita l’apertura della procedura per la consultazione sindacale a brevissimo, tale comunicazione sarà il primo passo ufficiale per l’inizio delle trattative e in assemblea con i lavoratori abbiamo condiviso il percorso. Resta comunque attivo il blocco di tutti gli straordinari e del flex time”.