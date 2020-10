Imola. Una buona notizia fra le tante preoccupazioni di questi giorni relativamente agli istituti scolastici e al rispetto delle norme antiCoronavirus.

Il 16 ottobre, alla fine delle mattinata, i carabinieri hanno effettuato un controllo all’uscita dell’Itis in via San Benedetto e sulla verifica delle condizioni con cui è svolto il trasporto pubblico utilizzato dagli studenti, in uscita per raggiungere le rispettive località di residenza.

I carabinieri hanno constatato che gli studenti imolesi sono usciti dall’istituto scolastico rispettando il distanziamento sociale e il corretto utilizzo della mascherina di protezione.

Gli autisti degli autobus, sentiti dai Carabinieri, erano perfettamente a conoscenza della normativa che li riguarda sul trasporto pubblico. Non sono state riscontrate irregolarità. L’attività di controllo dei militari proseguirà fino a cessata emergenza sanitaria.