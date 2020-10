Faenza. E’ stato inaugurato venerdì 16 ottobre il nuovo locker (100% prodotto in Italia), denominato “Al sicuro”, dentro il complesso dell’ex Salesiani di Faenza. Altro non è altro che un punto di distribuzione automatizzato destinato ai commercianti del centro storico faentino e ai loro clienti.

Iniziativa promossa dall’associazione “Faenza C’entro”, l’installazione del locker rientra nelle forme di consegna a domicilio e mobilità sostenibile, ecologica e innovativa, oltre a costituire una forma di risposta intelligente per chi non riesce ad acquistare negli orari tradizionali e di incentivo al commercio diretto (invece che su internet).

“Al sicuro” è una struttura blindata che si trova sotto al loggiato dell’ex-Salesiani, che può svolgere il servizio di deposito temporaneo di diversi oggetti; i 13 spazi in cui è suddiviso possono contenere pacchi di varie dimensioni, documenti, effetti personali, spese, medicinali e tanto altro, offrendo un servizio di supporto logistico a 360° a tutti coloro che ne usufruiscono come, ad esempio, godersi lo shopping senza dover per forza tornare alla propria auto, lasciare tutti i prodotti e gli oggetti disponibili 24 ore su 24 e addirittura caricare il proprio pc o telefono senza doverlo presidiare durante il periodo di ricarica.

(Annalaura Matatia)