Il primo caso riguarda un docente della scuola primaria Rodari di Imola, sintomatico, ma già in isolamento in quanto contatto stretto di caso, dalla cui indagine epidemiologica è emersa la non necessità di isolare e/o sottoporre a tampone alcuna classe.

Il secondo caso riguarda un alunno della scuola primaria Casadio di Imola, individuato attraverso attività di contact tracing a seguito di casi precedenti, già in isolamento, per il quale non è stato necessario prendere alcun provvedimento.