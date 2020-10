NOME: Zappi Bartalena – Centro Medico Diagnostico

SEDE: Via Cogne 4 – Imola

CHI SIAMO: II Poliambulatorio privato Zappi Bartalena – Centro Medico Diagnostico, presente sul territorio dal 1982, vuole porsi come un punto di riferimento territoriale per un’ampia gamma di attività sanitarie. II nostro obbiettivo primario è la salvaguardia della salute mediante test diagnostici e visite specialistiche utili alla prevenzione, alla diagnosi precoce ed all’eventuale terapia. II Poliambulatorio riunisce in un’unica struttura le competenze e le attrezzature per dare risposte di tipo diagnostico nel più breve tempo possibile attraverso l’offerta di servizi efficienti e di alta specializzazione.

Centralità del paziente

Grande attenzione al rapporto umano medico-paziente;

Riduzione al minimo dei tempi di attesa;

Equità delle tariffe;

Flessibilità e disponibilità secondo le esigenze del paziente;

Informazione e spiegazione chiara e corretta dell’esito degli esami diagnostici, delle proposte di ulteriori accertamenti e delle terapie suggerite per consentire al paziente di decidere in piena consapevolezza della propria salute;

Efficienza dell’organizzazione;

Professionalità del personale medico mantenuta e sostenuta da continui corsi di aggiornamento;

Tecnologie e strumentazioni all’avanguardia e di ultima generazione.

TIPO DI ATTIVITA’: I nostri servizi >>>>

MODALITA’ DEL SERVIZIO: L’utente può essere inviato al Centro dal proprio medico di famiglia o dal medico specialista, oppure accedere spontaneamente per proprie esigenza personali.

Vai alle modalità di prenotazione >>>>

TIPI DI PAGAMENTO: Il Centro opera in convenzione con l’Ausl oppure privatamente.

CONTATTI: Poliambulatorio privato Zappi Bartalena D.T. Eco-Grafica S.R.L. – Via Cogne 4 – Imola BO – Tel 0542.011728/42011/643911 – Fax 0542.010274

E-MAIL: zappibartalena@email.it

SITO: https://www.zappibartalena.it/