Da giovedì sera 15 ottobre alla mattina del 19 ottobre sono nati undici femmine e dieci maschi. L’ultimo, Michele, alle 8 di del 19 ottobre in ambulanza. Mamma e bimbo stanno bene.

Michele non aveva voglia di aspettare e ha deciso di venire al mondo prima di arrivare in ospedale. E così, in un tranquillo e routinario lunedì, alle 8 circa ha fatto sentire forte i suoi vagiti nell’aria imolese per la felicità di mamma Federica e del personale del 118. Una indescrivibile gioia con una piccola curiosità: oltre al dottor Gianni Ghetti era presente anche l’operatrice Emanuela Lavezzi, che aveva assistito anche l’altro parto in ambulanza avvenuto nei giorni scorsi. Mamma e bimbo stanno bene. Un caloroso benvenuto al piccolino e complimenti ai genitori.

Complimenti che si estendono anche a tanti altri neo genitori: perché da giovedì, a partire dalle 20, fino a questa mattina, 8.30, sono stati ben 21 i nuovi nati (11 femmine e 10 maschi). Un coro gioioso che ha risuonato nei corridoi del reparto maternità dell’ospedale Santa Maria della Scaletta e che ha regalato grosse soddisfazioni: “Siamo molto contenti – spiega Elena Marmocchi coordinatrice assistenziale del reparto di ostetricia ginecologia – è stato un momento professionalmente molto intenso ma che ci ha regalato una grande felicità”.