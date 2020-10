Castel San Pietro (Bo). Nell’ambito dell’intensa attività di prevenzione e controllo in tutto il territorio comunale per assicurare il rispetto delle norme anti Covid-19, la Polizia Locale di Castello ha comminato il 19 ottobre la prima sanzione per mancato uso della mascherina, durante il mercato tradizionale del lunedì mattina nel centro storico.

Il multato è un ambulante che esercitava attività di vendita in via Matteotti senza mascherina e ha quindi ricevuto la sanzione prevista dal Dpcm pari a 400 euro.

“Continua la nostra capillare attività di controllo per la sicurezza dei cittadini a 360 gradi, con particolare attenzione al rispetto delle normative per la prevenzione del contagio da Covid-19 – sottolinea il comandante Leonardo Marocchi -. Di fronte all’aggravarsi della situazione, è ancora più importante mettere in atto le misure che ci consentono di proteggere la salute nostra e di tutta la comunità: indossare la mascherina, evitare assembramenti e sanificare le mani. Facciamo appello al senso di responsabilità di tutti”.

I controlli al mercato, dedicati al rispetto del Dpcm oltre alla prevenzione di furti e borseggi, sono stati effettuati da due agenti, uno in abiti civili ed uno in divisa, e si sono svolti anche nella giornata di ieri domenica 18, in occasione del mercato straordinario.