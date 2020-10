Bologna (Aggiornamento ore 12 del 20 ottobre). Aumento preoccupante dei deceduti: ben 89 nelle ultime 24 ore + 16 rispetto a ieri), crescono ancora le terapie intensive che raggiungono quota 870 (+ 73). Con l’aumento dei tamponi (144.737 contro i 98.862 di ieri) tornano a crescere i casi di positività: 10.874 (+ 1.536). Scende al 7,5 l’incidenza del numero di persone positive rispetto al numero dei tamponi effettuati. I ricoverati con sintomi: 8.454 (+ 778). Gli attuali positivi sono 142.739 contro i 134.003 di ieri, i guariti odierni sono 2046 (+ 549). In Lombardia i positivi sono 2.023 (+ 336), seguono Piemonte 1.396 (+ 463), Campania 1.312 (- 281), Lazio 1.224 (+ 285), balzo in avanti della Liguria: 907 (+ 584), Toscana 812 (- 174). La Basilicata è la regione con meno positivi: 17. In Emilia Romagna con più tamponi (16.500 contro gli 8.000 di ieri) calano contagi: 507 552 (- 45). Cinque nuovi decessi (- 3). A Imola i nuovi casi sono 3 (- 12).

La situazione di ieri >>>>

La situazione in Italia in tempo reale >>>>

La situazione nell’Ausl di Imola

Su 313 tamponi refertati ieri sono solo 3 i casi di positività registrati oggi dall’Ausl di Imola. Si tratta di 3 persone di Imola, 2 delle quali sintomatiche. 1 caso è riconducibile ad un focolaio famigliare, 2 sono casi definiti sporadici. Tutti sono in isolamento domiciliare. Nessun guarito, 716 i casi totali e 132 gli attivi

La situazione nelle scuole imolesi

Nei giorni scorsi il Dipartimento di Sanità Pubblica ha registrato alcuni casi di positività in soggetti che frequentano ambienti scolastici.

Le scuole coinvolte sono state:

– Istituto professionale Cassiano di Imola: positivo uno studente, contatto stretto di caso confermato, sintomatico, il cui ultimo giorno di frequenza è stato il 15.10. I compagni di classe sono stati considerati contatti stretti, i docenti contatti occasionali.

– Liceo Linguistico A. da Imola: positivo un docente, contatto stretto di caso confermato, sintomatico, il cui ultimo giorno di frequenza è stato il 15.10. Sia gli alunni che i docenti sono stati considerati contatti occasionali.

– Scuola secondaria di 1° grado G. Pascoli di Mordano: positività in un alunno, contatto stretto di caso confermato, sintomatico, il cui ultimo giorno di frequenza è stato il 12.10. I compagni di classe sono stati considerati contatti stretti, i docenti contatti occasionali.

– Scuola Primaria Rubri di Imola: positivo uno studente, testato perché sintomatico, il cui ultimo giorno di frequenza è stato il 15.10. I compagni di classe sono stati considerati contatti stretti, i docenti contatti occasionali.

La situazione in regione

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 41.917 casi di positività, 507 in più rispetto a ieri, su un numero record di 16.549 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore.

Dei nuovi positivi, sono 216 gli asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali.

Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: complessivamente 133 persone (tra i nuovi positivi) erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone e 136 sono state individuate nell’ambito di focolai già noti.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 47,3 anni.

Sui 216 asintomatici, 88 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 44 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 1 per screening sierologico, 10 con i test pre-ricovero. Per 73 casi è in corso la verifica sul motivo del tampone.

La provincia con più contagi è quella di Bologna (119), a seguire Modena (100), Reggio Emilia (65), Parma (62), Piacenza (37), Ravenna (35), Rimini (26), il territorio di Forlì (25), Ferrara (25) e l’area di Cesena (10).

Sui 119 casi di Bologna e provincia, 10 casi sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 23 sono stati diagnosticati attraverso i test sulle categorie più a rischio, 47 hanno effettuato il tampone per presenza di sintomi mentre per 39 positivi l’indagine epidemiologica è ancora in corso.

In provincia di Modena, su 100 nuovi positivi, 4 sono di rientro dall’estero (2 dalla Tunisia, 1 dal Marocco, 1 dalla Francia), 28 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 8 sono risultati positivi agli screening per le categorie più a rischio, 2 sono risultati positivi a tamponi pre-ricovero, 51 hanno effettuato il tampone per presenza di sintomi mentre per 7 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

In provincia di Reggio Emilia, su 65 nuovi casi positivi, 12 sono stati individuati nell’ambito delle attività di contact tracing, 1 è emerso attraverso i test pre-ricovero, mentre 52 hanno effettuato il tampone per presenza di sintomi.

Sono 62 i nuovi casi riscontrati a Parma e provincia: 23 sono stati rilevati nell’ambito dell’attività di contact tracing, 21 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi, 9 sono stati rilevati grazie agli screening sulle categorie più a rischio, 7 attraverso i controlli in ambito ospedaliero, 1 persona ha eseguito il test in partenza per l’estero e 1 al rientro (Costa d’Avorio).

In provincia di Piacenza, su 37 nuovi positivi, 20 sono stati individuati grazie al contact tracing, 12 hanno effettuato il tampone in presenza di sintomi, 1 è stato diagnosticato durante i test pre-ricovero, 4 sono stati rilevati grazie agli screening sulle categorie più a rischio.

Sui 35 casi della provincia di Ravenna, 5 hanno effettuato il tampone per la presenza di sintomi, 17 sono stati rilevati grazie all’attività di contact tracing, 1 durante gli screening pre-ricovero, 3 attraverso i controlli sulle categorie più a rischio, 8 hanno effettuato autonomamente il test, 1 caso infine è stato individuato al rientro dall’estero (Macedonia).

In provincia di Rimini, su 26 nuovi casi, 5 hanno effettuato il tampone in presenza di sintomi, mentre per 21 l’indagine epidemiologica è ancora in corso.

A Forlì sono 25 i nuovi casi positivi: 11 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 8 hanno eseguito autonomamente il test, 1 ha eseguito il tampone in presenza di sintomi, 1 è stato rilevato al rientro dall’estero (Ucraina), 4 sono stati diagnosticati grazie ai controlli in ambito ospedaliero, pre o post-ricovero.

In provincia di Ferrara, su 25 nuovi positivi, 4 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 12 hanno effettuato il tampone per presenza di sintomi, 8 sono stati individuati grazie ai controlli sulle categorie più a rischio, 1 è stato diagnosticato al rientro dall’estero (Romania).

A Cesena su 10 nuovi casi, 6 sono contatti di casi già noti, 1 ha effettuato il tampone per presenza di sintomi, 3 sono stati diagnosticati nell’ambito degli screening ospedalieri.

Infografiche e analisi sull’andamento della pandemia in Emilia-Romagna sono consultabili on line attraverso il report periodico sull’andamento del contagio, consultabile a questo link: https://bit.ly/35juq7U.

I tamponi effettuati sono stati 16.549, per un totale di 1.399.873. A questi si aggiungono anche 2.984 test sierologici.

I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 10.168 (498 in più di quelli registrati ieri). Le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 9.559 (+440 rispetto a ieri), il 94% dei casi attivi.

Purtroppo, si registrano cinque nuovi decessi: 2 a Modena (una donna di 92 e una di 87 anni), 1 a Bologna (un uomo di 89 anni), 1 a Ferrara (un uomo di 100 anni) e uno a Piacenza (un uomo di 88 anni)

Sono 78 i pazienti in terapia intensiva (+8 rispetto a ieri) e 531 (+50 sempre da ieri) quelli ricoverati negli altri reparti Covid.

Sul territorio, le 78 persone ricoverate in terapia intensiva sono così distribuite: 7 a Piacenza (invariato rispetto ieri), 6 a Parma (+4 rispetto a ieri), 2 a Reggio Emilia (-1 rispetto a ieri), 9 a Modena (+1 rispetto a ieri ), 33 a Bologna (2 in più di ieri), 2 a Imola (+1 rispetto a ieri), 3 a Ferrara (invariato rispetto a ieri), 3 a Ravenna (+1 rispetto a ieri), 4 a Forlì (+1 rispetto a ieri), 2 a Cesena (numero invariato rispetto a ieri) e 7 a Rimini (1 in più di ieri).

Le persone complessivamente guarite salgono a 27.226 (+4 rispetto a ieri).

Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 5.708 a Piacenza (+37, di cui 21 sintomatici), 4.860 a Parma (+62, di cui 43 sintomatici), 6.573 a Reggio Emilia (+65, di cui 52 sintomatici), 5.856 a Modena (+100, di cui 72 sintomatici), 7.673 a Bologna (+119, di cui 47 sintomatici), 716 casi a Imola (+3, di cui 2 sintomatici), 1.926 a Ferrara (+25, di cui 16 sintomatici); 2.116 a Ravenna (+35, di cui 11 sintomatici), 1.843 a Forlì (+25, di cui 16 sintomatici), 1.388 a Cesena (+10, di cui 6 sintomatici) e 3.258 a Rimini (+26, di cui 5 sintomatici).