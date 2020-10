Imola. Nella mattinata del 20 ottobre, i dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi della città hanno incontrato il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola Rodolfo Ortolani al fine di dare esito circa la conclusione del “Progetto Dizionari” che, anche quest’anno, ha interessato le scuole imolesi.

Iniziato nel 2011 il Progetto Dizionari garantisce, a tutti gli studenti della prima classe delle medie inferiori, di poter usufruire di questo importante strumento didattico.

In questi anni sono stati oltre 12mila i ragazzi agevolati da questa donazione voluta e sostenuta dalla Fondazione sia per garantire a tutti la possibilità di dotarsi di uno strumento utile all’apprendimento sia al fine di aiutare le famiglie in questa parte dell’anno ove le spese per la scolarizzazione incidono notevolmente.

Quest’anno, causa Covid, sono stati consegnati 1287 dizionari di Inglese e inoltre ogni studente ha ricevuto un link dove scaricare anche i dizionari di Francese, Spagnolo e Tedesco.

“Oggi vi è stato – ha dichiarato il presidente Ortolani – un importante confronto con i dirigenti scolastici che ci ha dato la possibilità di valutare al meglio l’impatto di questa iniziativa in un momento di profondi cambiamenti. Sono state riflessioni che ci aiuteranno nei prossimi mesi a valutare altre iniziative congiunte.”