Castel San Pietro (Bo). Inaugurato il 20 ottobre alla Casa della Salute della città del Cassero alla presenza del sindaco, Fausto Tinti, e del direttore sanitario dell’Azienda Usl di Imola, Andrea Neri, il dispositivo riconoscimento facciale e il tornello donati dal Gruppo Robopac.

Un gesto di solidarietà del valore complessivo di 10mila euro che l’azienda leader nella produzione di tecnologie e macchinari per il packaging secondario ha fatto senza esitazione per aiutare la comunità e le strutture sanitarie nella battaglia contro il Covid-19. Una dimostrazione di forte attaccamento al territorio che si aggiunge alla fornitura a titolo gratuito, durante il periodo di picco epidemiologico, di 15mila mascherine al Comune castellano per tutelare la salute degli abitanti.

“Siamo in un momento molto delicato, la pandemia è in atto – spiegano Alfredo, Enrico e Valentina Aureli, presidente e CEO del gruppo – e Robopac sostiene sia l’importanza di un’attenzione costante alle misure di sicurezza necessarie per evitare ulteriori lockdown, con le relative conseguenze in termini sanitari ed economici per il Paese, sia la valorizzazione del fondamentale ruolo svolto dalle strutture sanitarie in questa lotta globale”.

Alla cerimonia hanno partecipato anche il vicesindaco Andrea Bondi e Sabrina Gabrielli, dirigente della Casa della Salute castellana: “Ringrazio Robopac, il Comune di Castel San Pietro e la nostra Azienda Usl – commenta Gabrielli -. Uno strumento tecnologico importante per la sicurezza sia dei cittadini che degli operatori: il riconoscimento facciale misura la febbre e controlla chi ha la mascherina, e solo dopo questa doppia verifica il tornello si apre e si può accedere alla struttura”.

“Un sincero ringraziamento da parte di tutti gli operatori dell’azienda sanitaria – sottolinea Andrea Neri, direttore sanitario dell’Azienda Usl di Imola –. Gesti come questo sono ammirevoli. Il sostegno del tessuto produttivo, soprattutto in questo periodo storico, permette alla sanità locale di tenere alta la guardia ed è fondamentale per tutto il personale impegnato in questa battaglia, che sente ed apprezza la solidarietà del suo territorio”.

Soddisfazione espressa dal sindaco Tinti: “Abbiamo la fortuna di ospitare una delle imprese eccellenti del packaging italiano e oggi più che mai la collaborazione fra istituzioni e imprese è fondamentale: siamo una comunità sociale ed economica molto compatta, e questa è l’ennesima dimostrazione degli importanti valori presenti nella nostra collettività”.