Bologna (Aggiornamento ore 12 del 22 ottobre). Una giornata con una crescita ulteriori di casi positivi, ma senza impennate come nei giorni successivi. Purtroppo continuano ad aumentare i decessi: 136 (+ 9). Nelle 24 ore i casi positivi sono 16.079 (+ 880 rispetto a ieri) con 170.392 tamponi (- 7.456), crescono le terapie intensive che raggiungono quota 992 (+ 66). Il livello di criticità per le terapie intensive è sui 2.000 posti occupati, la paura è che con questa crescita giornaliera ci si possa arrivare in fretta. I ricoverati con sintomi: 9.694 (+ 637). Gli attuali positivi sono 169.302 (+ 13.860), i guariti odierni sono 2.082 (- 287).

Rimane elevato il numero dei contagi in gran parte delle regioni italiane. La Lombardia conferma lo stesso dato di ieri, nelle ultime 24 ore i positivi sono 4125, seguono Piemonte 1.550 (- 249), Campania 1.541 (- 219), Veneto 1.325 (- 97), Lazio 1.251 (+ 32), Toscana 1.145 (+ 279). Il Molise rimane la regione con meno positivi: 28 (+ 7). Continuano a crescere in maniera preoccupante i positivi in Emilia Romagna: 889 nelle ultime 24 ore (+ 218) con 16.179 (- 921). Sei nuovi decessi (- 2). A Imola i nuovi casi sono 31 (+ 17), ma con un numero di tamponi doppi rispetto a ieri.

La situazione nell’Ausl di Imola

Per Imola numero record di tamponi refertati ad Imola. Su 605 tamponi (quasi il doppio di ieri / 387) sono 31 i casi di positività registrati oggi dall’Ausl di Imola e 4 guarigioni. Si tratta di 22 persone di Imola, 3 di Castel San Pietro, 2 di Dozza, 2 fuori territorio, 1 di Medicina, 1 Castel Guelfo. Sono 17 le persone sintomatiche. Dall’indagine epidemiologica si rileva che 16 sono contatti di casi già accertati (6 positività sono riferibili a 3 diversi focolai famigliari), 14 sono casi sporadici,1 è stato rilevato attraverso screening prericovero. Salgono a 761 i casi totali e 172 gli attivi.

La situazione in regione

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 43.477 casi di positività, 889 in più rispetto a ieri, su un totale ancora molto alto di 16.179 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore.

Dei nuovi positivi, sono 486 gli asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali.

Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: complessivamente 224 persone (tra i nuovi positivi) erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone e 304 sono state individuate nell’ambito di focolai già noti.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 46,2 anni.

Sui 486 asintomatici, 176 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 23 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 5 per screening sierologico, 14 con i test pre-ricovero. Per 268 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.

La provincia con più contagi è quella di Bologna (235), a seguire Reggio Emilia (114), Rimini (86), Modena (84), Parma (76), Piacenza (75), Ferrara (57), Ravenna (52), l’area di Cesena (43), il territorio di Forlì (36) e quello di Imola (31).

I tamponi effettuati sono stati 16.179, per un totale di 1.433.217. A questi si aggiungono anche 2.053 test sierologici.

I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 11.663 (863 in più di quelli registrati ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 10.941 (+823 rispetto a ieri), il 93,8% dei casi attivi.

Purtroppo, si registrano 6 nuovi decessi: 3 a Bologna (3 uomini di 93, 81 e 66 anni), 2 a Parma (entrambi uomini di 95 e 85 anni) e 1 Piacenza (1 donna di 93 anni).

Non crescono i pazienti in terapia intensiva, che rimangono 86,mentre sono 636 (+40 da ieri) quelli ricoverati negli altri reparti Covid.

Sul territorio, le 86 persone ricoverate in terapia intensiva sono così distribuite: 7 a Piacenza (+1 rispetto ieri), 8 a Parma (invariatorispetto a ieri), 3 a Reggio Emilia (invariato rispetto a ieri), 8 a Modena (-2 rispetto a ieri ), 39 a Bologna (1 in più di ieri), 2 a Imola (invariato rispetto a ieri), 5 a Ferrara (+2 rispetto a ieri), 2 a Ravenna (-2 rispetto a ieri), 4 a Forlì (+1 rispetto a ieri), 2 a Cesena (numero invariato rispetto a ieri) e 6 a Rimini (-1 rispetto ieri).

Le persone complessivamente guarite salgono a 27.277 (+20 rispetto a ieri).

Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 5.842 a Piacenza (+75, di cui 30 sintomatici), 4.987 a Parma (+76, di cui 55 sintomatici), 6.769 a Reggio Emilia (+114, di cui 36 sintomatici), 6019 a Modena (+84, di cui 34 sintomatici), 8.080 a Bologna (+235, di cui 74 sintomatici), 761 casi a Imola (+31, di cui 17 sintomatici), 2.021 a Ferrara (+57, di cui 33 sintomatici); 2.197 a Ravenna (+52, di cui 22 sintomatici), 1.905 a Forlì (+36,di cui 28 sintomatici), 1.452 a Cesena (+43, di cui 36 sintomatici) e 3.444 a Rimini (+86, di cui 38 sintomatici).