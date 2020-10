Imola. Il ritorno della F.1 in scena al teatro ‘Stignani’. La città festeggia, infatti, l’appuntamento del 31 ottobre e 1 novembre con il “Formula 1 Emirates Gran Premio dell’Emilia Romagna 2020”, con una serata speciale in programma martedì 27 ottobre, alle 21, al teatro dal titolo “Imola is back. Welcome to the Motor Valley”.

Si tratta di un talk show, con proiezione di filmati e foto legati alla storia del Gran Premio, dedicata a celebrare le eccellenze di Imola e del suo territorio, organizzata dal Comune di Imola e da QN il Resto del Carlino.

Dopo i saluti istituzionali del presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, del sindaco di Imola, Marco Panieri, del presidente del Con.Ami, Fabio Bacchilega, del presidente di Formula Imola, Uberto Selvatico Estense, del presidente Motor Valley, Claudio Domenicali, sarà Valerio Baroncini, caporedattore de il Resto del Carlino, a condurre un talk show abbinato alla proiezione di filmati che vedrà la partecipazione di Otello Valenti, HR & Legal Director della Scuderia AlphaTauri di F.1, Pier Luigi Martini, ex pilota di F.1, Gian Carlo Minardi, fondatore della Scuderia Minardi di F.1, Valentino Marcattilii, chef del ristorante San Domenico di Imola.

Si tratterà di un vera e propria full immersion fra echi e ricordi di gare e aneddoti, nel corso della quale si potrà ripercorre la storia dei Gran Premi di F.1 a Imola e di quanto ruotava all’interno ed all’esterno del circus della F.1, coinvolgendo la città intera, testimoniato anche dalla proiezione di filmati, pagine de ‘il Resto del Carlino’ e fotografie dell’epoca di Marco Isola.

In base alle normative di prevenzione della diffusione del Covid-19, la partecipazione in presenza è ristretta ad una numero limitato di ospiti. Tutti potranno invece seguire la diretta streaming sulla pagina facebook del Comune di Imola e sul sito www.comune.imola.bo.it; sulla pagina facebook de il Resto del Carlino di Imola e su wwww.ilrestodelcarlino.it/imola; sulla pagina facebook dell’autodromo di Imola e sul sito www.autodromoimola.it