Bologna (Aggiornamento ore 12 del 23 ottobre). “L’epidemia è in rapido peggioramento con rapidità di progressione maggiore in alcune Regioni italiane. L’indice RT è a 1.5, la situazione è molto grave e il consiglio è di restare a casa”, l’allarme arriva direttamente dal ministero della Salute che di fronte ad una escalation di contagi si appella alla responsabilità dei cittadini. Ed ora la criticità è anche nelle scuole.

Le ultime 24 sono caratterizzate da un ulteriore balzo in avanti dei casi di positività che hanno raggiunto quota 19.143 (+ 3.064 rispetto a ieri), portando i casi totali dall’inizio della pandemia a 484.869. I decessi sono 91 (45 in meno di 24 ore fa). Sono stati eseguiti 182.032 tamponi (+ 11.640), crescono ancora le terapie intensive che raggiungono quota 1.049 (+ 57). I ricoverati con sintomi: 10.549 ( + 855). Gli attuali positivi sono 186.002 169.302 (+ 16.700), i guariti odierni sono 2.352 (+ 270).



La Lombardia sfiora i 5.00 contagi, per l’esattezza 4.916 (+ 791), a seguire Campania 2.280 (+ 739), Piemonte 2.032 (+ 482), Veneto 1.550 (+ 225), Lazio 1.389 (+ 138), Toscana 1.290 (+145. Il Molise rimane la regione con meno positivi: 56 (+ 28). In Emilia Romagna: 888 positivi nelle ultime 24 ore (- 1) con 15.978 tamponi (- 201) e 2.855 test sierologici. Dieci nuovi decessi (+ 4). A Imola i nuovi casi sono 35 (+ 4) con 450 tamponi.

La situazione di ieri >>>>

La situazione in Italia in tempo reale >>>>

La situazione nell’Ausl di Imola

Su 450 tamponi refertati sono 35 casi di positività registrati oggi dall’Ausl di Imola e 1 guarigione. Si tratta di 26 persone di Imola, 2 di Medicina, 2 di Mordano, 1 Castel San Pietro, 1 Castel Guelfo, 3 fuori territorio. Sono 25 le persone sintomatiche. Dall’indagine epidemiologica si rileva che 18 sono contatti di casi già accertati (11 positività sono riferibili a 6 diversi focolai famigliari), 16 sono casi sporadici, 1 è stato rilevato attraverso screening prericovero. Sono 9 le persone ricoverate al S. Maria della Scaletta. Salgono a 796 i casi totali e 201 gli attivi.

La situazione in regione

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 44.365 casi di positività, 888 in più rispetto a ieri, su un totale di 15.978 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore.

Dei nuovi positivi, sono 472 gli asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: complessivamente 182 persone (tra i nuovi positivi) erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone e 278 sono state individuate nell’ambito di focolai già noti.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 44,8 anni.

Sui 472 asintomatici, 134 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 46 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 1 per screening sierologico, 4 con i test pre-ricovero. Per 287 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.

La provincia con più contagi è quella di Bologna (164), a seguire Reggio Emilia (130), Piacenza (118), Rimini (116), Modena (89), Ravenna (62), Parma (54), Ferrara (55), il territorio di Forlì (43), quello di Imola (35) e l’area di Cesena (22).

I tamponi effettuati sono stati 15.978, per un totale di 1.449.195. A questi si aggiungono anche 2.855 test sierologici.

I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 12.514 (851 in più di quelli registrati ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 11.771 (+830 rispetto a ieri), il 94,1% dei casi attivi).

Purtroppo, si registrano 10 nuovi decessi: 6 a Modena (tre uomini rispettivamente di 98, 87 e 76 anni e tre donne, di cui due di 81 anni e una di 85 anni), 2 a Ferrara (entrambe donne di 96 e 87 anni), 1 a Piacenza (una donna di 100 anni) e 1 a Bologna (un uomo di 90 anni).

Per il secondo giorno consecutivo, non crescono i pazienti in terapia intensiva, che rimangono 86 in tutto il territorio regionale, mentre sono 657 (+21 da ieri) quelli ricoverati negli altri reparti Covid.

Sul territorio, le 86 persone ricoverate in terapia intensiva sono così distribuite: 7 a Piacenza (invariato rispetto ieri), 8 a Parma (invariato rispetto a ieri), 3 a Reggio Emilia (invariato rispetto a ieri), 8 a Modena (invariato rispetto a ieri ), 40 a Bologna (1 in più di ieri), 2 a Imola (invariato rispetto a ieri), 5 a Ferrara (1 in meno rispetto a ieri), 2 a Ravenna (invariato rispetto a ieri), 4 a Forlì (invariato rispetto a ieri), 2 a Cesena (numero invariato rispetto a ieri) e 6 a Rimini (invariato rispetto a ieri).

Le persone complessivamente guarite salgono a 27.304 (+27 rispetto a ieri).

Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 5.960 a Piacenza (+118, di cui 22 sintomatici), 5041 a Parma (+54, di cui 41 sintomatici), 6.899 a Reggio Emilia (+130, di cui 40 sintomatici), 6108 a Modena (+89, di cui 38 sintomatici), 8.244 a Bologna (+164, di cui 77 sintomatici), 796 casi a Imola (+35, di cui 25 sintomatici), 2.076 a Ferrara (+55, di cui 17 sintomatici); 2.259 a Ravenna (+62, di cui 31 sintomatici), 1.948 a Forlì (+43, di cui 34 sintomatici), 1.474 a Cesena (+22, di cui 20 sintomatici) e 3.560 a Rimini (+116, di cui 71 sintomatici).