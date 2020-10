Imola. La parrocchia di San Cassiano all’Osservanza organizza il mercatino “Robevecchie del Convento”, sabato 24 ottobre dalle 15.30 alle 18.30 e domenica 25 dalle 9 alle 11 e dalle 12 alle 18.

Si potrà infatti accedere in piena sicurezza, con la mascherina e con ingressi contingentati, nei chiostri del complesso ex conventuale, chiostri in cui sono esposti circa 500 oggetti di uso quotidiano appartenuti ai frati dell’Osservanza. Oggetti (mobili, stoviglie, oggetti d’arredo e di lavoro, ecc.) che si potranno acquistare a prezzo fisso.

Il ricavato dell’iniziativa sarà destinato al finanziamento dei restauri del complesso monumentale.

La domenica 25 ottobre sarà inoltre possibile visitare il cantiere di restauro/ristrutturazione dell’ex convento, in cui sono in corso i lavori per la creazione di salette del catechismo, di aule didattiche, delle “tane” degli scout, per l’adeguamento dell’antica sala Gardi (che ospitò papa Giulio II in transito con il suo esercito da Imola) e per riportare in luce gli spazi dell’antica biblioteca quattrocentesca.

Anche al cantiere si accederà in sicurezza, in piccoli gruppi, con la guida del direttore lavori e delle imprese esecutrici che illustreranno gli interventi realizzati fino ad oggi e quelli che saranno necessari per arrivare al completamento del restauro, previsto per la prossima primavera.

Per informazioni: Tel. 334.7972978.