Faenza. E’ stato presentato il nuovo logo della Scuola di musica “Giuseppe Sarti” di Faenza, che ha ripreso le sue attività in presenza e totale sicurezza dallo scorso 5 ottobre, assieme al neo-rifinanziato Progetto Mozart.

Riconfermata per il quarto anno consecutivo, questa iniziativa consentirà di diffondere la cultura musicale e fare emergere talento e passione fra gli allievi di quattro scuole faentine, tra cui le primarie “Gulli” e “Don Milani”, il Liceo “Torricelli -Ballardini” (indirizzo linguistico, artistico e classico), e le scuole medie “Bendandi”(con possibilità di estensione anche a Granarolo faentino) , assieme alla scuola di Arti e Mestieri “Angelo Pescarini”(sedi di Faenza e Ravenna). Ogni scuola adotterà una o più specifiche tipologie di attività suddivise in 12 moduli per un totale di 30 ore di attività ciascuno.

Tramite il progetto Mozart, la scuola di musica Sarti disporrà di un corpo docente coordinato da Donato d’Antonio (suo direttore) , che ha come obiettivo quello di fomentare l’innovazione, l’inclusione, la creatività in senso ampio in un mondo dove la musica va accorpata alle altre arti e tecnologie.

Per quanto riguarda il nuovo logo della Sarti, esso è stato disegnato dalla grafica Beatrice Bassi, dopo un lungo e attento studio. Il logo si ispira alla musica del 1700, epoca in cui Giuseppe Sarti è vissuto e ha composto, e rappresenta un concetto assolutamente innovativo di pensare la musica. Oltre al logo, è stato rinnovato anche il sito internet della Scuola Sarti assieme a quello della scuola Pescarini.

(Annalaura Matatia)