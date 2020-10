Faenza. Era tutto pronto per il consueto appuntamento con la “Fiera di San Rocco”, prevista in parte nel centro storico e nella zona antistante il Rione Verde dal 30 ottobre al 1° novembre, quando il peggioramento della situazione sanitaria ha costretto l’Accademia Medioevale (presieduta da Luciano Dal Borgo) a cancellare l’evento; nei prossimi giorni gli organizzatori si incontreranno per discutere di possibili eventi alternativi e contingentati (ad esempio legati alle rievocazioni storiche), tuttavia la questione è ancora in forse.

24, che si terranno alla Sala Fellini alle ore 21. Frutto di un rapporto di collaborazione tra la Scuola di Musica “Sarti”, il comitato organizzatore della Fiera e gli attori della Compagnia delle Feste, la rappresentazione “7 piccole interviste su Beethoven”(diretta e ideata da Martina Drudi), racconterà i retroscena della vita del grande musicista. Per info e prenotazioni contattare il 328-1720042, oppure mandare mail a info@salafellini.it.

(Annalaura Matatia)