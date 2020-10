Imola. Secondo quanto stabilito dal DPCM del 24 ottobre 2020 relativo alle nuove misure urgenti da adottare per la gestione dell’emergenza epidemiologica del virus Covid-19, il servizio di apertura al pubblico delle biblioteche, dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura è assicurato, a condizione che siano garantite le modalità di fruizione contingentata in modo da evitare assembramenti di persone e il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori, nel rispetto dei protocolli o linee-guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Le Biblioteche, lo spazio giochi, i musei civici del Comune sono, quindi, aperti, mentre sono chiusi al pubblico i Teatri, con la sospensione di concerti e proiezioni presso lo Stignani e l’Osservanza. In particolare, lo Spazio giochi (ludoteca) di Casa Piani osserverà il consueto orario invernale, seguendo le nuove regole: potranno essere accolti fino a un massimo di 10 adulti/bambini a partire dai 6 anni con mascherina, utilizzo del gel sanificante, misurazione della temperatura e rispetto del distanziamento previsto.

Le visite guidate e il programma di Giocamuseo nei tre Musei civici con le collezioni permanenti e le mostre temporanee rimangono dunque regolarmente aperte e visitabili in sicurezza nei seguenti orari e modalità: possono accedere 10 persone ogni ora il sabato dalle 15 alle 19 (alle ore 15, 16, 17, 18) e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 alle 10, 11, 12 e 15, 16, 17, 18, così come restano confermate inoltre le visite guidate alla Biblioteca comunale.

Dal 27 ottobre sono prenotabili digitalmente gli ingressi per le visite individuali ai Musei grazie all’applicazione gratuita “io Prenoto” resa possibile dall’impegno dell’Istituto Beni Culturali della Regione Emilia Romagna e sviluppata da DM Cultura. Gli utenti possono selezionare il luogo da visitare, il giorno e la fascia oraria e prenotare il proprio ingresso alla struttura.

Prosegue anche l’attività della Nuova Scuola di Educazione Musicale “Vassura Baroncini” sempre nel rispetto dei protocolli anti-covid.

Le iniziative culturali e gli eventi subiranno, invece, variazioni in quanto saranno realizzate nella modalità a distanza oppure calendarizzate in altre date. Per essere aggiornati riguardo tutti i dettagli ed avere le informazioni è possibile consultare i siti internet e le pagine social degli istituti culturali.

https://www.comune.imola.bo.it/

http://bim.comune.imola.bo.it/

http://casapiani.comune.imola.bo.it/

https://www.museiciviciimola.it/

https://www.baccanaleimola.it

https://www.teatrostignani.it/

http://www.vassurabaroncini.it/

L’assessore Gambi: “Insieme agli altri assessori dei Comuni del Circondario già mi sono espresso sulla richiesta al governo di ritornare sulla decisione di sospendere l’attività di teatri e cinema , soprattutto in realtà cittadine sotto i 100mila abitanti. In ogni caso, alle condizioni date, vogliamo dare un segno della volontà di continuare a offrire delle proposte culturali ai nostri cittadini. Per questa ragione, il Baccanale è confermato, sebbene modificando le modalità di fruizione degli eventi”.