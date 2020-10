Imola. “Desidero esprimere le più sentite felicitazioni a frate Mauro Gambetti, Custode del Sacro Convento di Assisi, per la recente la nomina a Cardinale, annunciata da Papa Francesco il 25 ottobre”. Così in un comunicato stampa il sindaco Marco Panieri.

“E’ una grande gioia ed un onore anche per l’intera città di Imola sapere che frate Mauro Gambetti, che ha le sue radici nella nostra comunità, è stato chiamato a svolgere un servizio di tale delicatezza all’interno della Chiesa – sottolinea il primo cittadino -. Pur non avendo il privilegio di conoscerlo personalmente, sono certo che saprà infondere anche nel nuovo ministero quelle preziose qualità umane e spirituali che hanno caratterizzato il suo agire, portando quel messaggio di fratellanza e di attenzione al creato che, particolarmente in tempi difficili come questi, può farci guardare al futuro con speranza”.