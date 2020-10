L’emergenza Covid che l’Italia ed il resto del mondo stanno attraversando ha pesantemente modificato la quotidianità delle persone. Al di là delle misure restrittive intraprese da Governo e Regioni, ormai dovrebbe essere chiaro a tutti che il modo migliore per scongiurare il contagio e rallentare la diffusione del virus è seguire dei semplici ma importanti comportamenti.

Bisogna quindi mantenere una distanza di sicurezza dalle altre persone, indossare la mascherina quando questo non è possibile e, soprattutto, curare l’igiene delle mani, che devono essere lavate spesso. E non va trascurata la fase di asciugatura: gli asciugamani di carta usa e getta rispetto a quelli in tessuto presentano numerosi vantaggi.

L’importanza dell’igiene delle mani durante l’emergenza Covid

Nell’arco della giornata le nostre mani vengono a contatto con tantissime superfici, alcune delle quali potenzialmente contaminate. Per questo motivo è importante pulirle spesso, in particolar modo dopo aver frequentato luoghi pubblici, aver toccato altre persone ed aver maneggiato soldi. Non bisognerebbe mai mangiare o toccarsi il naso, gli occhi e la bocca senza aver prima pulito le mani.

Quando si è fuori di casa si può ricorrere ai gel a base d’alcol, ma quando è possibile sarebbe meglio lavarsi le mani con acqua e sapone. Nei bagni pubblici e nelle toilette di uffici ed aziende di solito si trovano tre soluzioni alternative per l’asciugatura delle mani: gli asciugatori ad aria, gli asciugamani in tessuto e gli asciugamani monouso.

Sistemi di asciugatura a confronto

Gli asciugatori ad aria, anche se nel corso degli anni sono diventati sempre più moderni ed efficienti, presentano alcune problematiche importanti. Innanzi tutto, disperdono un numero impressionante di particelle virali sia negli ambienti in cui sono installati che sulle persone che li utilizzano. E poi non sono molto comodi, visto che per un’asciugatura completa richiedono parecchi secondi.

Gli asciugamani in tessuto hanno il grande vantaggio di assorbire benissimo i liquidi e di asciugare molto rapidamente le mani. Ma dal punto di vista igienico non si tratta di sicuro di una soluzione ottimale: gli stessi asciugamani, sia nella versione classica che in quella sempre più rara del rotolone, vengono utilizzati da diverse persone.

Inoltre, dopo l’utilizzo, il tessuto rimane bagnato o umido per diverso tempo, creando una situazione perfetta per la proliferazione di germi e batteri. Tutte queste problematiche non esistono invece quando si utilizzano gli asciugamani di carta. Non è difficile capire il motivo per cui sono la migliore soluzione dal punto di vista dell’igiene.

Si tratta di prodotti usa e getta, quindi possono essere facilmente smaltiti dopo l’utilizzo, senza che nessun altro venga a contatto con salviette già utilizzate. Anche per quanto riguarda la comodità gli asciugamani di carta vincono sugli altri sistemi: la carta assorbe e trattiene buone quantità di liquido, quindi le mani si asciugano in pochi istanti, lasciando una maggiore sensazione di pulizia.

I vantaggi degli asciugamani di carta usa e getta

Gli asciugamani in carta sono disponibili nel formato rotolone oppure nelle confezioni contenenti le salviette piegate singolarmente. Un aspetto a cui dare importanza nella scelta del prodotto è il numero di veli: più sono gli strati di carta che compongono l’asciugamano e più questo risulterà morbido ed assorbente.

