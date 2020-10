Bologna (Aggiornamento ore 12 del 28 ottobre). Preoccupano le terapie intensive che nella giornata odierna hanno visto una crescita di 125 ricoverati portando il totale a 1.536. Balzo in avanti dei casi positivi che nelle ultime 24 ore si attestano a quota 24.991, in linea con l’aumento dei tamponi: 198.952 (+ 24.554). I casi totali dall’inizio della pandemia a 589.766 564.778 (+ 24.988). I decessi sono 205 (- 16), 37.905 in totale. I ricoverati con sintomi sono 14.901 ( + 946). Gli attuali positivi sono 276.457 (+ 21.367), i guariti odierni sono 3.416 (+ 54) per un totale di 275.404. In Emilia Romagna 14 nuovi decessi (- 1), i casi positivi sono: 1.212 (- 201 rispetto a ieri) con 21.376 tamponi (+ 25). A Imola i nuovi casi sono 37 (+ 5) con il record giornaliero di tamponi 750 (+ 460).

Situazione preoccupante in Lombardia che in un giornata vede crescere i casi di 2.523 unità arrivando a quota 7.558, a seguire Piemonte 2.828 (+ 369), Campania 2.427 (- 334), Veneto 2.143 (+ 617), Lazio 1.963 (+ 30), Toscana 1.708 (- 115). Il Molise è la regione con meno positivi: 19 (- 47).

La situazione nell’Ausl di Imola

Nuovo numero record di tamponi, su 750 (il precedente primato era 620) refertati ieri, sono 37 i casi di positività registrati oggi dall’Ausl di Imola. Due le guarigioni. Si tratta di 26 persone di Imola, 5 di Mordano, 2 di Castel San Pietro, 2 Borgo di Tossignano, 1 Casalfiumanese, 1 di Fontanelice.

27 sono i soggetti sintomatici, mentre 10 non mostrano sintomi e 5 sono state rilevate attraverso contact tracing e 1 per un test pre ricovero. 19 persone erano già in isolamento al momento del tampone e 14 sono collegabili a focolai già accertati. Salgono a 943 i casi totali e a 341 gli attivi.

Sono 11 le persone ricoverate al S. Maria della Scaletta, mentre salgono a 4 (una più di ieri) quelle ricoverate in terapia intensiva a Bologna.

La situazione in regione

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 50.494 casi di positività, 1.212 in più rispetto a ieri, su un totale di 21.376 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti passa così dal 6,6% di ieri al 5,7% di oggi. Dei nuovi contagiati, sono 582 gli asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali.

Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: complessivamente, tra i nuovi positivi 196 persone erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone e 326 sono state individuate nell’ambito di focolai già noti.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 43,3 anni.

Sui 582 asintomatici, 244 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 63 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 4 per screening sierologico, 11 con i test pre-ricovero. Per 260 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.

La situazione dei contagi nelle province vede quella di Modena con 280 nuovi casi, poi Bologna (222), Reggio Emilia (171), Rimini (114), Ravenna (96), Piacenza (91), Parma (75). Poi la provincia di Ferrara (57), l’Imolese (37), Cesena (36) e Forlì (33).

I tamponi effettuati sono stati 21.376, per un totale di 1.531.311. A questi si aggiungono anche 2.949 test sierologici.

I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 18.230 (1.153 in più di quelli registrati ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 17.112 (+1.072 rispetto a ieri), il 93,8% dei casi attivi.

Purtroppo, si registrano 14 nuovi decessi: 4 in provincia di Ravenna (una donna di 91 anni e 3 uomini di 78, 90 e 91 anni), 3 in provincia di Bologna (3 uomini di 73, 82 e 95 anni), 3 in provincia di Parma (3 uomini di 72, 88 e 89 anni), 2 in provincia di Modena (2 uomini di 80 e 81 anni), 1 in provincia di Reggio Emilia (un uomo di 85 anni) e 1 in provincia di Ferrara (un uomo di 91 anni). Dall’inizio dell’epidemia i morti complessivi in Emilia-Romagna sono 4.593.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 119 (+16 rispetto a ieri), 999 quelli in altri reparti Covid (+65). Sul territorio, le 119 persone ricoverate in terapia intensiva sono così distribuite: 10 a Piacenza (+2 rispetto a ieri), 12 a Parma (-1), 6 a Reggio Emilia (+1), 16 a Modena (+5), 43 a Bologna (+4), 4 a Imola (+1), 6 a Ferrara (+1), 4 a Ravenna (-1), 7 a Forlì (+2), 3 a Cesena (+1) e 8 a Rimini (+1).

Le persone complessivamente guarite salgono a 27.671 (+45 rispetto a ieri).

Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 6.567 a Piacenza (+91, di cui 2 sintomatici), 5.420 a Parma (+75, di cui 53 sintomatici), 7.789 a Reggio Emilia (+171, di cui 119 sintomatici), 7.090 a Modena (+280, di cui 174 sintomatici), 9.647 a Bologna (+222, di cui 90 sintomatici), 943 casi a Imola (+37, di cui 27 sintomatici), 2.366 a Ferrara (+57, di cui 29 sintomatici); 2.653 a Ravenna (+96, di cui 36 sintomatici), 2.172 a Forlì (+33, di cui 25 sintomatici), 1.671 a Cesena (+36, di cui 22 sintomatici) e 4.176 a Rimini (+114, di cui 53 sintomatici).

In seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni passati, sono stati eliminati 3 casi (1 Modena, 1 Bologna, 1 Forlì) in quanto giudicati non Covid-19.