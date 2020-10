NOME: ABS Assistenza alla famiglia

SEDE: Lugo, via Mariotti,81

CHI SIAMO: Siamo una Cooperativa sociale che si occupa, per tutto il territorio romagnolo, di assistenza ad anziani e disabili, sia domiciliare sia ospedaliera, e di Babysitting.

TIPO DI ATTIVITA’: I nostri operatori sono Badanti, OSS, Operatori/rici di aiuto, Babysitter, Infermieri che operano a domicilio su richiesta dei clienti. Analizziamo la situazione con visita domiciliare, proponiamo un percorso di sostegno, seguiamo la famiglia nell’introduzione e monitoraggio dell’assistente scelto.

MODALITA’ DEL SERVIZIO: Visite domiciliari oppure ricevimento su appuntamento in ufficio.

TIPI DI PAGAMENTO: solo bonifici bancari.

PROGETTI IN ESSERE: sempre attivi anche in lockdown grazie al codice Ateco come “servizi essenziali”

CONTATTI: Annalisa Negrini cell. 370.3004965 (Presidente Cooperativa)

Mail: lugo@absassistenza.it

Sito: www.absassistenza.it

Facebook: www.facebook.com/lugoabsassistenza