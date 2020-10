– Scuola Secondaria S. Giovanni Bosco, Imola. Positivo uno studente sintomatico, anche in questo caso contatto stretto di caso familiare e residente fuori Ausl, che ha frequentato la scuola fino al 22 ottobre. I compagni sono stati considerati contatti occasionali e sarà loro effettuato un tampone a scopo cautelativo.

– Scuola Primaria Ponticelli, Imola. Positivo un alunno sintomatico, che ha frequentato fino al 16 ottobre scorso. Dall’ indagine epidemiologica non è emersa la necessità di prendere provvedimenti.

– Scuola primaria Rubri, Imola. 3 studenti, di cui 2 sintomatici e 1 asintomatico, sono risultati positivi. Si tratta di casi secondari, già in isolamento col resto della classe, ed individuati grazie ai tamponi effettuati a seguito del caso indice. E’ stato deciso di prolungare l’isolamento della classe.

– Scuola secondaria Cassiano, Imola: una positività in studente sintomatico che ha frequentato fino al 15 ottobre. Anche in questo caso si tratta di un caso secondario, già in isolamento col resto della classe, individuato grazie ai tamponi effettuati in seguito alla positività del caso indice. Non è stato necessario prendere ulteriori provvedimenti.