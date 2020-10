Imola. Bandiera a scacchi per il premio “Formula Uno in Vetrina” organizzato dal Comune, in occasione del ritorno del Gran premio di F.1 ad Imola.

Sono stati infatti definite le attività commerciali vincitrici. Ad aggiudicarsi questa prima edizione, sui 25 partecipanti, è stato il negozio Marangoni Motorcycle (Viale De Amicis, 7), a cui sono andati i 1.000 euro del primo premio; secondo posto per Titù (Via Appia 36), cui vanno 500 euro; terzo premio per Spazio Matteotti 5 (Piazza Matteotti 5-6) a cui vanno 250 euro.

Il concorso è nato al fine di incentivare l’attrattività delle piccole medie imprese locali e consiste nell’allestimento della vetrina dedicata alla Formula Uno, nel periodo dal 23 ottobre all’1 novembre.

A premiare gli operatori economici vincitori, questo pomeriggio, è stato l’assessore alle Attività produttive, Pierangelo Raffini, che commenta: “E’ sempre motivo di soddisfazione premiare in questi concorsi legati ad eventi specifici della nostra città. Permettono ai commercianti di esprimere la loro fantasia e allo stesso tempo aiutano la città a immergersi nel clima dell’evento. Gli esercizi, inoltre, diventano così promotori e amplificatori dei diversi appuntamenti importanti. L’augurio è che in futuro ci sia una partecipazione sempre più ampia”.

A giudicare le vetrine è stata una commissione composta da Alessandro Bettio, Dirigente Area Gestione e Sviluppo del Territorio del Comune di Imola, che era anche il presidente, Annalisa Caprara, dipendente del Comune di Imola e Agnese Comissari, dipendente di IF Imola Faenza Tourism Company.