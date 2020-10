Bologna (Aggiornamento ore 12 del 30 ottobre). Sembra inarrestabile la marcia dei contagi in Italia, oggi superati i 30.000 casi, precisamente 31.084 (+ 4.253 rispetto a ieri) con 199 decessi (- 18), 38.321 in totale. Altri 95 ricoverati nelle terapie intensive degli ospedali italiani che portano il totale a 1.746 alzando il livello di preoccupazione sulla tenuta degli ospedali. I tamponi oggi sono stati 215.085 (+ 13.633). In Italia l’indice Rt (indice di trasmissione: se è pari a 1 significa che un contagiato può infettarne un altro, se è 2 un contagiato ne può infettare 2) di ottobre calcolato sui sintomatici si assesta all’1.7, mentre Lombardia e Piemonte superano il 2. I casi totali dall’inizio della pandemia sono 647.674. I ricoverati con sintomi sono 16.994 (+ 1030). Gli attuali positivi sono 325.786 (+ 26.595), i guariti odierni sono 4,285 (+ 407) per un totale di 283.567. In Emilia Romagna 11 nuovi decessi (+ 3), i casi positivi sono: 1.763 (+ 218) con 17.577 tamponi (- 4.283). A Imola si torna a morire, deceduto un uomo di 84 anni, i nuovi casi sono 22 (- 22) con 554 tamponi (+ 97).

In Lombardia nelle ultime 24 ore si segnalano 8.960 casi (+ 1.621), seguono la Campania 3.186 (+ 83), Veneto 3.012 (+ 903), Toscana 2.765 (+ 769), Piemonte 2.719 (+ 134), Lazio 2.246 (+ 251). Resta la Basilicata la regione con meno positivi: 95 (è 9).

La situazione nell’Ausl di Imola

Purtroppo anche oggi l’aggiornamento della situazione della pandemia nel nostro territorio riporta un decesso. Si tratta di un uomo di 84 anni di Imola, ricoverato al S. Maria della Scaletta reparto Covid. Alla famiglia le sentite condoglianze dell’Ausl di Imola e di tutta la nostra comunità. I ricoveri ad Imola salgono a 17, mentre le persone diagnosticate dalla nostra Azienda ma centralizzate in terapia intensiva a Bologna sono 3. Su 554 tamponi refertati ieri, sono 22 le nuove positività e 6 le guarigioni registrate oggi. I positivi tracciati sono 14 persone di Imola, 5 di Medicina, 1 di Castel San Pietro, 1 di Mordano, 1 di Borgo Tossignano.

18 sono i soggetti sintomatici mentre 4 non mostrano sintomi, 4 sono state rilevate attraverso contact tracing, 11 persone erano già in isolamento al momento del tampone e 14 sono collegabili a focolai già accertati. Salgono a 1009 i casi totali, a 397 quelli attivi e a 42 i decessi.

La situazione in regione

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 53.797 casi di positività, 1.763 in più rispetto a ieri, su un totale di 17.577 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è oggi del 10%.

Dei nuovi contagiati, sono 929 gli asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali.

Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: complessivamente, tra i nuovi positivi 202 persone erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone e 380 sono state individuate nell’ambito di focolai già noti.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 46,4 anni.

Sui 929 asintomatici, 307 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 109 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 3 per screening sierologico, 22 con i test pre-ricovero. Per 488 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.

La situazione dei contagi nelle province vede Modena con 365 nuovi casi, quindi Bologna (343), Reggio Emilia (246), Piacenza (183), Rimini (165), Ravenna (162), Parma (90), Ferrara (55). Quindi Forlì (88), Cesena (44) e Imola (22).

I tamponi effettuati sono stati 17.577, per un totale di 1.570.748. A questi si aggiungono anche 2.929 test sierologici.

I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 21.421 (1.712 in più di quelli registrati ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 20.145 (+1.613 rispetto a ieri), il 94% dei casi attivi.

Purtroppo, si registrano 11 nuovi decessi: 3 in provincia di Rimini (1 donna di 83 anni e 2 uomini di 78 e 84) e di Parma (1 donna di 85 e due uomini di 80 e 81), 1 a testa in quelle di Piacenza (uomo di 77 anni), Reggio Emilia (uomo di 99), Modena (uomo di 88), Bologna (uomo di 88 anni di Imola) e Ferrara (donna di 95 anni). Dall’inizio dell’epidemia i decessi complessivi in Emilia-Romagna sono 4.612.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 119 (-4 rispetto a ieri), 1.157 quelli in altri reparti Covid (+103).

Sul territorio, le 119 persone ricoverate in terapia intensiva sono così distribuite: 9 a Piacenza (dato invariato), 10 a Parma (-2), 7 a Reggio Emilia (+1), 15 a Modena (-2), 46 a Bologna (-1), 3 a Imola (-1), 7 a Ferrara (+1), 5 a Ravenna (+1), 6 a Forlì (-2), 3 a Cesena (+1) e 8 a Rimini (stesso dato di ieri).

Le persone complessivamente guarite salgono a 27.764 (+40 rispetto a ieri).

Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 6.909 a Piacenza (+183, di cui 9 sintomatici), 5.650 a Parma (+90, di cui 69 sintomatici), 8.323 a Reggio Emilia (+246, di cui 200 sintomatici), 7.734 a Modena (+365, di cui 120 sintomatici), 10.295 a Bologna (+343, di cui 166 sintomatici), 1.009 casi a Imola (+22, di cui 18 sintomatici), 2.462 a Ferrara (+55, di cui 30 sintomatici); 2.906 a Ravenna (+162, di cui 67 sintomatici), 2.315 a Forlì (+88, di cui 51 sintomatici), 1.745 a Cesena (+44, di cui 36 sintomatici) e 4.449 a Rimini (+165, di cui 68 sintomatici).