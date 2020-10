Parma. Dopo la sua inaugurazione avvenuta a Faenza lo scorso 10 ottobre in occasione dei 10 anni di Distretto A, la mostra intitolata “Let’s do it” prosegue il suo viaggio, e questa volta fa tappa a Parma, e più precisamente al parco della Cittadella per festeggiare i 15 anni di McLuc Culture. A Faenza è ancora visitabile fino al 31 di ottobre, mentre a Parma fino al 7 novembre, utilizzando in entrambi i casi mappature online o in cartaceo.

A Faenza i 180 poster dell’esposizione urbana si trovano in 18 punti diversi della città, mentre a Parma in 20 punti, e ci raccontano come gli artisti, 149, dagli 11 ai 75 anni, selezionati tramite una call for artists, abbiano vissuto i 69 giorni di lockdown durante la prima ondata della pandemia di Covid-19.

Per quanto riguarda invece l’esposizione urbana di Parma – coordinata dall’associazione culturale McLuc Culture -, parte della selezione verrà esposta nella suggestiva cornice del parco della Cittadella, oltre che in 20 punti di grande passaggio nelle zone del centro e dintorni; su Parma sono stati infine selezionati 86 artisti, provenienti da tutt’Italia e da tutto il mondo.

Al termine del progetto (curato da Bianca Maria Canepa e Fabrizio Maci, presidente di McLuc Culture e curatore su Parma, che si sono avvalsi dell’aiuto della giornalista e critica d’arte Chiara Canali per selezionare le opere) i lavori saranno visibili online in una gallery fotografica sul sito www.distrettoa.it.

(Annalaura Matatia)