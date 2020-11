Bologna (Aggiornamento ore 12 del 31 ottobre). Nelle ultime 24 ore in Italia si segnalano 31.758 casi di positività (+ 647 rispetto a ieri). Purtroppo aumentano i decessi: 297 (+ 98), 38.618 in totale. Continuano a crescere ad un ritmo di 100 al giorno le terapie intensive, oggi + 97 per un totale di 1.843, quando il livello di criticità è attorno ai 2.100 ricoverati. I tamponi oggi sono stati 215.886 (+ 801). I casi totali dall’inizio della pandemia sono 679.430. I ricoverati con sintomi sono 17.966 (+ 972). Gli attuali positivi sono 351.386 (+ 25.600), i guariti odierni sono 5.859 (+ 1.574) per un totale di 289.426. In Emilia Romagna anche oggi 11 nuovi decessi, i casi positivi sopra quota 2 mila: 2.046 (+ 283) con 19.000 tamponi (+ 1.500). A Imola è deceduta un’altra persona, una donna di 83 anni. E’ la seconda dall’avvio di questa seconda ondata. I nuovi casi sono 41 (+ 19) con 555 tamponi (+ 1).

In Lombardia nelle ultime 24 ore si segnalano 8.919 casi (- 41), seguono la Campania 3.669 (+ 483), Piemonte 2.887 (+ 168), Veneto 2.697 (- 315), Toscana 2.540 (- 225), Lazio 2.289 (+ 43). Il Molise è la regione con meno positivi: 83 (- 31).

La situazione nell’Ausl di Imola

Su 555 tamponi refertati ieri, sono 41 i casi positivi riscontrati: 28 persone di Imola, 3 a Castel San Pietro Terme, 3 a Castel Guelfo, 3 a Mordano, 3 a Medicina e 1 fuori territorio. 27 sono i sintomatici, mentre 14 non mostrano sintomi. In 15 erano già in isolamento al momento del tampone. 10 sono stati rilevati tramite attività di contact tracing, 1 con screening regionale per categoria, 1 con tampone prericovero, 2 sono cas sporadici.

Sono 9 le persone guarite, ma purtroppo anche oggi segnaliamo il decesso di una donna di 83 anni di Imola, ricoverata da alcuni giorni in Terapia Intensiva a Bologna.

Scendono a 13 i ricoveri al S. Maria della Scaletta (per dimissioni), mentre le persone diagnosticate dalla nostra Azienda ma centralizzate in terapia intensiva a Bologna restano 3. Salgono a 1041 i casi totali di contagio da avvio epidemia (di cui 43 decessi) e a 429 quelli attivi ad oggi.

La situazione in regione

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 55.841 casi di positività, 2.046 in più rispetto a ieri, su un totale di 18.943 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è oggi del 10,8%.

Dei nuovi contagiati, sono 963 gli asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali.

Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: complessivamente, tra i nuovi positivi 242 persone erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone e 411 sono state individuate nell’ambito di focolai già noti.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 44,4 anni.

Sui 963 asintomatici, 324 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 52 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 2 per screening sierologico, 25 con i test pre-ricovero. Per 560 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 481 nuovi casi, poi Reggio Emilia (367) Modena (322), Piacenza (191), Rimini (178), Parma e Ferrara con 122 nuovi casi di positività ciascuna, e Ravenna (96). Seguono Forlì (75), Cesena (51) e Imola (41).

I tamponi effettuati sono stati 18.943, per un totale di 1.589.691. A questi si aggiungono anche 2.674 test sierologici.

I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 23.213 (1.794 in più di quelli registrati ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 21.865 (+1.722 rispetto a ieri), il 94% dei casi attivi.

Purtroppo, si registrano 19 nuovi decessi: 7 in provincia di Bologna (2 donne di 91 e 94 anni e 4 uomini di 84, 90, 92 e 97 anni, più 1 donna di 83 anni a Imola), 6 in provincia di Modena (2 donne di 84 e 87 anni e 4 uomini di 85, 89, 90 e 94 anni), 2 in provincia di Piacenza (2 uomini di 90 e 93 anni), 2 in provincia di Ferrara (1 donna di 73 anni e 1 uomo di 88), 1 a Cesena (1 uomo di 65) e 1 a Rimini (1 donna di 88 anni). Nessun decesso nelle province di Parma, Reggio Emilia e Ravenna. Dall’inizio dell’epidemia i morti complessivi in Emilia-Romagna sono 4.631.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 125 (+6 rispetto a ieri),1.223 quelli in altri reparti Covid (+66). Sul territorio, le 125 persone ricoverate in terapia intensiva sono così distribuite: 7 a Piacenza (-2 rispetto a ieri), 11 a Parma (+1), 7 a Reggio Emilia (dato invariato), 25 a Modena (+10), 42 a Bologna (-4), 3 a Imola (dato invariato), 8 a Ferrara (+1), 5 a Ravenna (dato invariato), 5 a Forlì (-1), 4 a Cesena (+1) e 8 a Rimini (stesso dato di ieri).

Le persone complessivamente guarite salgono a 27.997 (+233 rispetto a ieri).

Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 7.100 a Piacenza (+191, di cui 61 sintomatici), 5.771 a Parma (+122, di cui 83 sintomatici), 8.690 a Reggio Emilia (+367, di cui 278 sintomatici), 8.056 a Modena (+322 di cui 179 sintomatici), 10.775 a Bologna (+481, di cui 183 sintomatici), 1.050 casi a Imola (+41, di cui 27 sintomatici), 2.584 a Ferrara (+122, di cui 37 sintomatici); 3.002 a Ravenna (+96, di cui 62 sintomatici), 2.390 a Forlì (+75, di cui 56 sintomatici), 1.796 a Cesena (+51, di cui 35 sintomatici) e 4.627 a Rimini (+178, di cui 82 sintomatici).