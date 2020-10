Imola. Le opere della pittrice Stellina Conti saranno in mostra negli spazi dell’associazione Primola a Imola in via Lippi 2/C. La mostra sarà inaugurata sabato 7 novembre alle ore 10 e rimarrà aperta fino a sabato 3 dicembre, nei seguenti orari: lunedì- mercoledì- venerdì dalle ore 9.30 alle ore 22 – Domenica esclusa.

Stellina Conti, in arte Stella, è nata a Lugo. Ha partecipato a varie mostre collettive e ha organizzato un paio di mostre personali. Ha vinto premi all’Accademia “a faenaum fortunam” di Fano ed è iscritta alle associazioni “arte e dintorni” e “arte” di Russi.

Per informazioni: centro culturale e ricreativo Auser Primola (via Lippi 2/C Imola): tel. 0542.25169 tel. 0542.27130 – info@primola.it – www.primola.it