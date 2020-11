Imola. L’autodromo “Enzo e Dino Ferrari” archivia il ritorno della Formula 1 a Imola con un successo riconosciuto dagli addetti ai lavori. Merito della macchina organizzativa di Formula Imola, con il pieno sostegno di Regione Emilia-Romagna, Comune di Imola e Con.Ami.

Sono numeri importanti quelli messi in campo ma non dicono tutto: quello che ha fatto la differenza è stata la grande passione, che ha aggiunto un elemento indispensabile alla competenza, alla professionalità e alla determinazione di tutti perché il risultato fosse raggiunto. Nonostante l’assenza del pubblico che, avrebbe sicuramente creato l’atmosfera ideale per suggellare il ritorno della Formula 1 a Imola dopo 14 anni, Imola ha potuto celebrare un campionissimo, Lewis Hamilton, che entra così nel novero dei fuoriclasse che hanno vinto a Imola.

Tornando ai numeri, sono stati complessivamente oltre mille gli addetti ai lavori che hanno reso possibile il grande ritorno dopo l’ultimo Gran Premio di San Marino disputato nel 2006. A partire dai 270 commissari di percorso, che hanno garantito la sicurezza dei piloti in pista, coadiuvati dagli 88 “Leoni” della CEA, impegnati nel servizio antincendio e dai 48 addetti al recupero mezzi, oltre ai 28 addetti alla pulizia del tracciato imolese che hanno mantenuto i 4.909 metri della pista intitolata ad Enzo e Dino Ferrari sempre in condizioni ottimali. Oltre 100, invece, i responsabili del servizio medico che hanno potuto appoggiarsi al nuovo Centro Medico, inaugurato giusto una decina di giorni fa.

La sicurezza è stata garantita da oltre 150 uomini del servizio d’ordine, che hanno affiancato le forze dell’ordine, schierate con 130 uomini tra Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale. Infine 120 i tecnici e gli operai, impegnati a garantire tutti i servizi per il corretto svolgimento della manifestazione. Un vero “esercito” di persone con le quali Formula Imola vuole condividere questo grande successo.

Infine segnaliamo i dati televisivi in Italia del weekend del Formula 1 Emirates Gran Premio dell’Emilia Romagna. Sui tre canali che hanno trasmesso l’evento (Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Tv8), sabato le qualifiche sono state viste complessivamente da 1.341.455 spettatori; domenica la gara da 2.679.435 spettatori.

Stefano Bonaccini (presidente Regione Emilia-Romagna): “Le parole degli addetti ai lavori e dei piloti, a partire da quelle di un campione assoluto come Hamilton, tutti entusiasti della bellezza dei luoghi e, soprattutto, della pista. I milioni di telespettatori in Italia e nel mondo, vetrina come poche altre aperta sulla nostra terra, culla della velocità. Organizzazione e accoglienza perfette, nella massima sicurezza. Non c’è dubbio che Imola abbia vinto il suo personalissimo Gran Premio, grazie anche al fascino e alla storia di una gara considerata fra le classiche di questo sport. Così come lo ha vinto l’Emilia-Romagna, unica vera Motor Valley a livello mondiale, che nell’arco di poche settimane ha visto correre qui anche due gran premi della MotoGp a Misano Adriatico. Abbiamo fortemente voluto il ritorno della Formula 1 a Imola dopo 14 anni, insieme al Comune, alle istituzioni locali e ai vertici di Formula Imola, la società che gestisce il circuito. Ieri avrei voluto esserci, com’era previsto, per premiare i vincitori e ringraziare tutti coloro che hanno permesso che ciò avvenisse. Ma è con lo stesso gioco di squadra che lavoreremo da subito per la conferma del Gran Premio dell’Emilia-Romagna all’Enzo e Dino Ferrari il prossimo anno e il suo inserimento stabile nel calendario del Mondiale: la Regione è pronta a fare la sua parte, come fa ormai stabilmente per lo sport, da quello di base ai grandi eventi”.

Marco Panieri (sindaco di Imola): “Anche con il Gran Premio di Formula 1, dopo il Mondiale di Ciclismo, Imola ha ottenuto un altro grandissimo risultato. Voglio innanzitutto ringraziare l’intera macchina organizzativa, perché quando si raggiunge un simile traguardo, il merito è di chi dietro le quinte ha lavorato con professionalità e passione, per garantire un simile risultato. Un grazie va anche a tutte le forze dell’ordine e alla Polizia Locale per l’organizzazione e la dedizione messa in campo. Perché non c’era solo da organizzare in pista un Gran Premio dopo 14 anni, ma c’era anche da gestire l’ordine pubblico all’esterno dell’autodromo, dal punto di vista della sicurezza, poiché la gara era a porte chiuse, e in una situazione come questa non era facile. E mi dispiace per tutti quei cittadini che hanno cercato di vedere la gara da fuori, sentendo anche solo il rombo, senza poter accedere all’impianto. Ritengo che la Regione, il Comune, il Con.Ami e Formula Imola abbiano dimostrato a tutto il mondo che abbiamo le persone giuste per ospitare il Gran Premio di F.1, anche a porte chiuse. L’amarezza ovviamente c’è, perché vedere le tribune vuote è un peccato, tuttavia la salute viene prima di tutto. Ora guardiamo al futuro con fiducia, consapevoli che siamo stati in grado di mettere in pista, dopo 14 anni, un grande Gran Premio, grazie ad un prezioso lavoro di squadra, con forte passione e grande cuore, come è nella storia del nostro autodromo. Questo è stato un importante spot per Imola, per la Motor Valley e per tutta l’Emilia Romagna, reso possibile grazie alla stretta collaborazione con la Regione, in particolare con il presidente Bonaccini e con l’assessore al Turismo Corsini”.

Uberto Selvatico Estense (presidente Formula Imola): “Essere in carica come presidente della società che gestisce l’autodromo ‘Enzo e Dino Ferrari, organizzatrice e promotrice dell’evento che ha riportato la Formula 1 a Imola dopo 14 anni in questo difficilissimo anno sotto tutti i punti di vista, grazie alle sinergie del sistema della Regione più appassionata di motori del mondo e della città di Imola, con lo sforzo congiunto di Con.Ami e delle federazioni di riferimento ACI e FIA, è un orgoglio e un’emozione indescrivibile. Questo autodromo ha scritto la storia di questo meraviglioso sport ospitando su 100 Gran Premi di Formula 1 corsi in Italia, ben 27 Gran Premi valevoli per il mondiale, di cui l’attuale intitolato alla Regione Emilia Romagna, 25 intitolati a San Marino, uno intitolato Gran Premio D’Italia ed anche uno fuori dal conteggio “non valido per il titolo” ma intitolato al figlio del Drake Dino Ferrari. Abbiamo tutti sentito i piloti esprimersi con grande entusiasmo riguardo alle condizioni e alle caratteristiche del tracciato, la FOWC si è espressa complimentandosi per l’organizzazione realizzata, tra l’altro, in tempi record, le Forze dell’Ordine hanno compiuto un lavoro straordinario nella gestione della sicurezza, la FIA si è detta entusiasta della gestione degli aspetti tecnico-sportivi ed agli appassionati non sono mancate le emozioni durante una gara combattuta e finita con l’aggiudicazione del titolo costruttori”.