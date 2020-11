Imola. In occasione della Commemorazione dei Defunti, il 2 novembre il sindaco Marco Panieri si è recato in visita al cimitero del Piratello, accompagnato da Domenico Olivieri, presidente di Area Blu, la società che ha in gestione i cimiteri comunali.

Nel corso della visita, il primo cittadino ha fra l’altro deposto un mazzo di fiori e reso omaggio al Famedio, che ospita le tombe dei grandi imolesi del passato, alla tomba di Veraldo Vespignani (ex sindaco ed ex parlamentare imolese), al Sacrario dei Caduti della Prima Guerra Mondiale, ai Caduti della Seconda Guerra Mondiale e infine alla tomba monumentale dei Caduti della Resistenza.

Il sindaco Panieri ha poi preso parte alla benedizione impartita dal vescovo Giovanni Mosciatti, nel corso della smessa celebrata in memoria dei defunti all’interno dell’ala nuova del cimitero.

La visita ha voluto rappresentare, con un gesto semplice, ma sentito e doveroso, l’omaggio dell’Amministrazione comunale a tutti i defunti, attraverso il ricordo di chi ha servito, nelle diverse forme e ruoli, la comunità imolese. “Tenere viva la memoria e ricordare la propria storia rappresentano valori fondamentali per una comunità coesa”, ha commentato il sindaco.