Imola. Il 4 novembre, in occasione delle celebrazioni della Festa dell’Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate, alle 9, nel Giardino “Stefanino Curti” si svolgerà la cerimonia commemorativa, con il sindaco Marco Panieri che deporrà una corona al Monumento ai Caduti.

In ottemperanza alle normative in vigore per il contrasto alla diffusione del Coronavirus, si tratterà di una cerimonia in forma ristretta, alla quale la cittadinanza non potrà partecipare, con la presenza solo di un numero molto limitato di rappresentanti delle autorità civili, militari e religiose e delle associazioni d’arma.

“La forma più raccolta della celebrazione non toglierà nulla alla piena gratitudine all’intera popolazione italiana di allora ed al valore del ricordo dei grandi sacrifici che fu chiamata a sopportare, con centinaia di migliaia di vittime sia fra i militari sia fra i civili, cadute in nome di una identità nazionale che proprio in quelle trincee si andava cementando”, sottolinea il sindaco Marco Panieri.