Imola. La giunta comunale, con in testa il sindaco Marco Panieri, ha fatto visita il 3 novembre mattina al mercato ortofrutticolo di viale Rivalta. “E’ stata l’occasione per presentarsi agli imprenditori agricoli, conoscere meglio le eccellenze espresse nel mercato ortofrutticolo, le regole, la sua storia e uno scambio di opinioni con i produttori” spiega l’assessore all’Agricoltura, Pierangelo Raffini, che ha guidato i colleghi insieme a Davide Montanari, referente per il Comune del mercato ortofrutticolo.

“L’idea della visita è nata durante un incontro con le associazioni agricole e abbiamo accolto molto volentieri questa proposta, consapevoli dell’importanza sia del mercato ortofrutticolo al dettaglio, che è un punto di riferimento nel cuore della città per tanti imolesi sia più in generale del comparto agricolo nel nostro territorio”, prosegue l’assessore Raffini.

Ricordiamo che sono una sessantina in totale gli agricoltori che aderiscono al mercato al dettaglio, che non sono presenti mai contemporaneamente: si va dagli oltre 40 del sabato a poco più di 20 il martedì ed il giovedì con una presenza di circa mille persone in queste giornate e quasi duemila il sabato.

Il mercato ortofrutticolo al dettaglio è aperto per la vendita ai consumatori il martedì e giovedì dalle 8 alle 10,15 e il sabato dalle 8 alle 11. Negli stessi giorni, dalle 6,30 alle 8 si svolge invece il mercato ortofrutticolo all’ingrosso, riservato agli operatori del settore.