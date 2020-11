Si è svolta il 4 novembre mattina, in forma raccolta, la cerimonia commemorativa della Festa dell’Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate, nel Giardino “Stefanino Curti”. Dopo l’esecuzione de “Il silenzio” da parte di Elia Zecchinelli, trombettista della Banda Musicale Città di Imola, il sindaco Marco Panieri ha deposto una corona di allora al Monumento ai Caduti della Prima Guerra Mondiale. In ottemperanza alle normative in vigore per il contrasto alla diffusione del Coronavirus, si è trattato di una cerimonia in forma ristretta, senza interventi oratori, alla quale hanno potuto prendere parte solo i rappresentanti delle autorità civili e militari e delle associazioni d’arma e partigiane.

Domenica 8 novembre si svolgerà a Castel San Pietro Terme la cerimonia che celebra la Festa dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate e del Combattente nel ricordo dei caduti di tutte le guerre, in occasione dell’anniversario della fine della prima Guerra Mondiale avvenuta il 4 novembre 1918. Saranno presenti il sindaco Fausto Tinti e altri rappresentanti dell’Amministrazione Comunale. Nel rispetto delle ultime normative per evitare la diffusione del contagio da Covid-19, la cerimonia si svolgerà in forma essenziale con la sola partecipazione di un massimo di due rappresentanti di ogni associazione o istituzione e delle forze dell’ordine. Le celebrazioni prenderanno il via alle 11 con la cerimonia dell’alzabandiera al monumento “Agli Alpini” nel Parco Lungo Sillaro. Seguirà la deposizione di corone di alloro in tre luoghi della città: al Sacrario dei Caduti all’interno del Cimitero di via Viara, al Monumento ai Caduti di tutte le guerre in piazzale Vittorio Veneto, e alla lapide dei Caduti della Prima Guerra Mondiale in piazza XX Settembre. Infine alle ore 12 sarà celebrata al Convento dei Frati Cappuccini la Santa Messa in suffragio dei Caduti di tutte le guerre. Nel corso della manifestazione, il sindaco Fausto Tinti terrà una commemorazione ufficiale.

Informazioni: Ufficio Segreteria del Sindaco tel. 051 6954209 – www.cspietro.it