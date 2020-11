Imola. Il mercato ambulante nelle piazze e nelle strade, ovvero su area pubblica, si svolgerà regolarmente, nelle mattinate del martedì, giovedì e sabato. Da questo punto di vista, infatti, il DPCM del 3.11.2020 non cambia la situazione in essere nella nostra regione e quindi anche nel Comune di Imola. Lo fa sapere l’assessorato al Commercio e attività produttive. Allo stesso modo, si svolge regolarmente il Mercato agroalimentare al dettaglio (viale Rivalta), con apertura al pubblico il martedì e giovedì dalle 8 alle 10.15 e il sabato dalle 8 alle 11.

Aperti anche i mercati agricoli del Baccanale – Sono confermati i mercati agroalimentari in programma all’interno del programma del Baccanale. Nello specifico, all’interno del programma del Baccanale, domenica 8 e 22 novembre dalle 9 alle 19, in piazza Gramsci si potrà fare un tuffo nel passato, con un pizzico di nostalgia, grazie alla rievocazione de Il Mercato agricolo in Piazza delle Erbe, organizzato dall’assessorato all’Agricoltura del Comune, in collaborazione con le associazioni di categoria agricole Coldiretti Bologna, Cia Imola, Unione Generale Coltivatori Cisl, Confagricoltura Bologna. Si potranno acquistare i prodotti freschi e trasformati dell’annata agraria appena conclusa, presentati dai produttori agricoli del Circondario imolese.

Inoltre, doppio appuntamento domenica 15 novembre. In piazza Gramsci si potrà viaggiare tra prodotti tipici con l’iniziativa Sapori e saperi di oggi e di ieri, organizzata dalla Pro Loco Imola, dalle 9 alle 19.30. Mentre in piazza Matteotti, dalle 9 alle 19, si svolgerà il mercato di Campagna Amica, con prodotti agricoli del nostro territorio, organizzato nell’ambito della Giornata del Ringraziamento Imolese della Coldiretti Bologna.