Bologna. Nel panorama piuttosto depresso dell’informazione regionale emiliano romagnola, finalmente uno squarcio di luce: dal 4 novembre, sul canale 210 del digitale terrestre e in streaming audiovideo sul sito madeinbo.tv, è partito un esperimento di fusion tra la classica radio in FM e la Tv locale: parte MadeInBo RadioTv. Un format ibrido, una radiovisione con un cuore sportivo e un occhio sulla città e sul mondo.

Il progetto

MadeInBo RadioTv nasce per volontà degli imprenditori Marco Giovannini e Didier Muragwabugabu, della DM Broadcast, e punta ad aprire nuovi spazi nel classico panorama dell’informazione sportiva (ma non solo…) di Bologna: “Vogliamo innovare il panorama, ampliare l’offerta, essere una voce che racconta la città su tutti i fronti” dichiara Marco Giovannini. “Siamo indipendenti, non siamo legati a nessuno, ad alcun potere come a nessuna società sportiva cittadina, dunque liberi di sperimentare, sia nei contenuti che nel modo di fare pubblicità”.

Giovannini, da sempre impegnato con la sua azienda nella progettazione di apparecchiature per broadcasting radiotelevisivo, ha gestito l’anno scorso il palinsesto di Radio Nettuno, trasferendo gli studi della radio nella sua azienda a Funo d’Argelato affidandone la direzione editoriale a Nicola Tagliavini, meglio noto come “il Tosco”, da anni autore del programma sportivo “Made in Bo” su varie emittenti locali. Oltre ai commentatori prettamente sportivi la radio proponeva programmi d’informazione e cultura, come “Piazza Maggiore”, ideato da Moreno Mari “MorraMC”, già redattore culturale e musicale a Radio Città del Capo che coadiuvato da Paolo Soglia, giornalista ed ex direttore di quella storica testata, apriva ogni mattina la giornata radiofonica.

Attorno a questa struttura si aggregò un gruppo di giovani giornalisti e conduttori, da Alessandro Marzocchi a Leo Bosello, che ora, assieme a qualche new entry, si ritrovano nel progetto di MadeInBo, la radiovisione.

Finita la partnership con la radio nasce oggi una nuova avventura, MadeInBo RadioTv, visibile sul canale 210 del digitale terrestre e in streaming audio/video sul sito www.madeinbo.tv.

Il palinsesto

MadeInBo RadioTv propone un palinsesto concentrato nelle ore centrali della giornata, dal lunedi al venerdi. Per il week end sono allo studio nuove trasmissioni di cronaca e commento della giornata calcistica.

12.30 / 14.00 Piazza Maggiore

Conduce MorraMC (Moreno Mari), interviene: Paolo Soglia. E’ previsto un collegamento quotidiano con ospiti ed esperti dell’argomento del giorno. (replica dalle 20,00 alle 21,30)

15.00 / 16.00 Altre Voci

Conduce Alessandro Marzocchi. ogni giorno in collegamento con ospiti e giornalisti sportivi

16.30 / 17.00 Primavera Italia

Conduce Leo Bosello

17.00 / 19.30 C’era una volta il Madeinbo

Conduce il Tosco (Nicola Tagliavini) – In studio Alessandro Marzocchi e Leo Bosello. (replica dalle 21,30 alle 24,00 )

Organigramma di Madeinbo.tv

Made in bo_chi siamo

Editore: Marco Giovannini e Didier Muragwabugabu

Direttore responsabile: Paolo Soglia

Responsabile palinsesto: Nicola Tagliavini

Autori programmi: Leo Bosello, Moreno Mari (MorraMc), Alessandro Marzocchi, Nicola Tagliavini (il Tosco)

Redazione sito: Elena Borghi, Alessandro Marzocchi

Responsabile tecnico: Luca Trenta

Regia radiotv e web: Marco Rossi e Filippo Mazzanti

Info e contatti: 348.2266629 – redazione@madeinbo.tv