La vocazione artigianale del nostro paese si rende manifesta in settori molto diversi e si nota in modo particolare nella realizzazione di prodotti enogastronomici, sempre più richiesti sia dai consumatori italiani che all’estero.

Da qualche anno a questa parte, a questo proposito, nel periodo natalizio gli utenti sono fortemente orientati all’acquisto di panettoni artigianali, dei quali apprezzano la qualità superiore rispetto a quelli prodotti industrialmente e la maggiore accessibilità garantita dai portali specializzati.

Le migliori proposte di panettoni artigianali

Analizzare le diverse proposte presenti attualmente in commercio consente di individuare il prodotto perfetto da acquistare in occasione delle festività.

Il panettone artigianale è diventato per molte persone uno dei veri simboli del Natale ed anche un’ottima idea regalo. Si tratta di un dolce realizzato dai migliori maestri pasticceri che ricercano e selezionano attentamente tutte le materie prime al fine di creare un’eccellenza gastronomica apprezzata in tutto il mondo

Tra i migliori panettoni artigianali è possibile individuare, per esempio, quelli della pasticceria De Vivo, che propone diverse versioni di panettone. Si va dal Panmilanese – il classico panettone della tradizione – a delle creazioni più innovative, con le quali vengono proposti degli abbinamenti studiati con cura per stupire tutti i palati.

Tra queste, ci sono il PanSacher, preparato con cioccolato ed albicocca, il Panpistacchio preparato con il pistacchio di Bronte ed il Pandelizialimone con un fresco gusto di limone. In queste proposte originali, l’impasto resta ovviamente quello del panettone tradizionale, l’innovazione sta negli ingredienti, selezionati per conferire un gusto particolare a questo tipico dolce delle festività natalizie.

Oltre alla pasticceria De Vivo, anche Calciano è famosa per i suoi panettoni artigianali, venduti sia in Italia che all’estero. Il panettone tradizionale resta uno dei più richiesti, ma i clienti apprezzano molto anche quello Pesca e Albicocca, Amarene e Limone ed il particolarissimo Panettone Rocher, preparato con cioccolato e pere.

Gli amanti dei panettoni optano anche per le creazioni della pasticceria Fiasconaro, la quale propone – accanto all’immancabile panettone tradizionale – il Panettone Nero Sublime con doppia glassatura, l’Oro Verde con pistacchio di Sicilia, l’Oro Bianco che vede trai suoi ingredienti cioccolato bianco e mandorle, l’Oro Nero con crema di caffè e cioccolato ed il Panettone Oro di Manna con cioccolato e manna.

Tra i panettoni artigianali più innovativi bisogna anche ricordare il Panettone Rosa e Fico d’India, preparato con due ingredienti molto particolari, che creano un perfetto connubio di sapori.

Tra le migliori proposte del mercato vanno ricordati infine i panettoni artigianali della pasticceria Morandin che, tra le sue proposte, offre il panettone Marron Glacé, quello ai Frutti di Bosco e quello Cioccolato e Lampone.

Come acquistare un panettone artigianale online

I clienti interessati a questi prodotti attualmente possono acquistare un panettone artigianale online, senza doversi preoccupare di recarsi di persona in pasticceria. I vantaggi offerti dai canali digitali sono molteplici e spiegano il successo della vendita online di dolci della tradizione.

L’acquisto sul web, infatti, consente innanzitutto di valutare tutte le proposte presenti in commercio e di comprare dolci artigianali da pasticcerie di tutta Italia, potendo contare su una spedizione veloce.

Inoltre, i migliori portali specializzati nella vendita di prodotti enogastronomici, come per esempio Sapori dei Sassi, mettono a disposizione sul proprio portale schede dettagliate, in cui è possibile visionare tutte le caratteristiche e le materie prime impiegate per la realizzazione delle creazioni proposte.

L’acquisto in rete garantisce, infine, dei prezzi concorrenziali che permette ai consumatori di risparmiare sull’acquisto rispetto ai punti vendita fisici tradizionali.