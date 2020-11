Nasce a Faenza – grazie a un’ idea del Consorzio Faenza C’entro – la possibilità di visitare il centro storico di Faenza (e relativi esercizi commerciali, strutture ricettive e ristoranti) in maniera virtuale: è stato infatti presentato recentemente Virtual tour, il nuovo portale web di Faenza C’entro che – creando un vero e proprio centro commerciale “naturale” e online – consente di entrare e acquistare nei negozi, mangiare nei ristoranti, pernottare negli hotel del centro, tutti opportunamente digitalizzati per il progetto, che risulta essere il primo in Emilia-Romagna.

Grazie ai Virtual Tour Faenza, prodotti dalla sezione digital di Wap Agency, il cliente potrà vivere un’esperienza a 360 di shopping o di relax, arrivando perfino a poter vedere le diverse informazioni sulle attività e i vari collegamenti utili dei negozi (come ad esempio le loro pagine social o le rispettive sezioni e-commerce), che permettono l’acquisto immediato di qualsiasi articolo o di prenotare una camera in un hotel del centro.

Tramite street view il progetto permette infatti di vedere la città sotto 500 nuovi punti di vista, al fine di entrare nei vari negozi o attività. 90 saranno i luoghi raggiungibili e, come già sopracitato, si potrà usufruire delle loro sezioni e-commerce.

Il progetto Virtual Tour è stato ideato e creato dall’agenzia Wap, ed è supportato da associazioni di categoria quali Confartigianato, Ascom e Confesercenti ,oltre a beneficiare del sostegno di Bcc e Comune di Faenza; i Virtual Tour delle attività aderenti al Consorzio Faenza C’entro sono disponibili sul sito www.faenzacentro.it .

(Annalaura Matatia)