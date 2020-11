Imola. Il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile ha aumentato il servizio fin qui fornito, mettendo dal 6 novembre a disposizione anche un numero di cellulare dedicato a chi si trova in isolamento domiciliare, che si aggiunge al numero di telefono fisso attivato in precedenza.

Ora i contatti dedicati esclusivamente alle persone in isolamento domiciliare a Imola che non possono avere supporto da parenti, amici o vicini sono i seguenti: tel. 0542 602190 – mobile 331 2589189, email: protezione.civile@comune.imola.bo.it

Come si ricorderà, dal 17 marzo 2020 è attivo il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile per assistere la popolazione durante l’emergenza Covid-19. I contatti sono attivi tutti i giorni H24; ci si può rivolgere per la consegna a domicilio di generi di prima necessità (spesa e medicinali). Il servizio di consegna è totalmente gratuito e si avvale della collaborazione dei volontari della Croce Rossa Italiana- Sottocomitato di Imola.

Per le modalità di pagamento della spesa e dei medicinali consultare il sito www.cri-imola-it/attivita/consegna-a-domicilio.

Cartelli informativi che riportano i contatti sopra indicati saranno posizionati nei due Drive Through allestiti in città, mentre i contatti stessi saranno inviati a tutti i referenti Covid delle scuole imolesi, oltre che all’Ausl.