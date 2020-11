Imola. Una nuova “Zona 30”, nella quale cioè la velocità non può superare questo limite orario, è stata istituita in Viale Dante, nel tratto da via Pirandello a Piazza A. Senna, in Piazza A. Senna, in Via F.lli Rosselli, in Via Galli, in Via Malsicura, in Via Musso, e in via dei Colli ( da via Ascari a via Musso), ovvero nelle strade interne all’autodromo.

Lo stabilisce un’apposita ordinanza della Polizia Locale, che è stata emanata al termine dei lavori di adeguamento alla normativa antisismica che hanno riguardato il tratto di viale Dante sul ponte sul fiume Santerno. Realizzati al fine di migliorare la sicurezza del ponte stesso, gli interventi hanno interessato la carreggiata stradale.

In particolare, è stato abbassato il piano della pavimentazione al fine di avere, al bordo della carreggiata, i marciapiedi alti 20 cm (prima erano più bassi), tali da impedire uscite di carreggiata delle auto o l’affiancamento di più di un’auto per senso di marcia.

Oltre alla pavimentazione, si è provveduto ad istituire il limite di portata, con il divieto di transito ai veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate, in entrambi i sensi di marcia, nel tratto compreso tra la via Pirandello e Piazza A. Senna, ovvero in corrispondenza dell’attraversamento del ponte sul fiume Santerno.

Infine, nel tratto di viale Dante sul ponte sono state ripristinate le corsie ciclabili monodirezionali ed è stata realizzata la “casa avanzata per le bici” (ovvero uno spazio davanti alla corsia per le auto), nel punto in cui la pista ciclabile arriva al semaforo tra le vie Dante, Pirandello e Graziadei. Tale soluzione è stata realizzata per permettere più agevolmente le manovre di svolta a sinistra per le bici, provenienti dal ponte di viale Dante e dirette su via Pirandello. A breve sarà installata la segnaletica verticale di prescrizione conformemente all’ordinanza comunale.

I lavori, progettati da Area Blu, sono stati finanziati dal Comune di Imola per un quadro economico complessivo di 35mila euro.