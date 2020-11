Imola. In seguito all’ordinanza del presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini, l’Amministrazione comunale insieme con le associazioni di categoria, ha preso le seguenti decisioni sui mercati.

i presidi richiesti per la sicurezza e i controlli così come il mercato in Pedagna. Al contrario, sempre sabato 14 novembre il mercato ortofrutticolo si terrà regolarmente poiché è più facile controllare l’afflusso, il contingentamento, le mascherine per tutti e il distanziamento.

Vengono chiusi i mercati del Baccanale in quanto sono mercati agricoli nei giorni prefestivi e festivi, dunque vietati dall’ordinanza regionale del presidente Bonaccini.

Venerdì 13 novembre, al mattino, si svolgerà un incontro con i rappresentanti del Comune e di tutte le associazioni di categoria interessate per verificare la possibilità di riaprire da martedì 17 novembre anche il mercato ambulante in centro storico e quello in Pedagna. Ovviamente, se sarà possibile farli in condizioni di sicurezza.

