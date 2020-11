Imola. “Pubblico per il pubblico, lavoratori uniti per dare cure e servizi ai cittadini”. Si tratta dello slogan della mobilitazione promossa a livello nazionale da Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e Uil Pa, che si svolgerà venerdì 13 novembre, a partire dalle 12, anche davanti all’Ospedale Nuovo. . “Pubblico per il pubblico, lavoratori uniti per dare cure e servizi ai cittadini”. Si tratta dello slogan della mobilitazione promossa a livello nazionale da Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e Uil Pa, che si svolgerà venerdì 13 novembre, a partire dalle 12, anche davanti all’Ospedale Nuovo.

All’iniziativa parteciperanno i lavoratori del pubblico impiego, in segno di solidarietà verso il personale sanitario che sta affrontando in prima linea l’emergenza pandemica, per rivendicare il diritto a lavorare in sicurezza, il rinnovo dei contratti del pubblico impiego e nuove assunzioni.

Un’iniziativa che segue lo stato di agitazione già proclamato dalle categorie confederali del pubblico impiego nelle scorse settimane.