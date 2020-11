Castel San Pietro (Bo). Il Giardino degli Angeli è in piena corsa nel prestigioso Censimento nazionale dei Luoghi del Cuore promosso dal FAI -Fondo Ambiente Italiano. Dopo l’ultimo aggiornamento dei voti avvenuto pochi giorni fa, il Giardino risulta addirittura al primo posto nella Regione Emilia Romagna con oltre quattromila voti.

Su oltre 36mila siti segnalati a livello nazionale, il Giardino si colloca tra i primi 50 ed è il secondo in Italia nella categoria Giardino/parco pubblico.

Anche se l’obiettivo iniziale dei duemila voti è stato abbondantemente superato, è importante incrementare il numero di preferenze , in quanto aumenterebbero le possibilità di vedere accettati e finanziati eventuali progetti per il Giardino.

Per votare on line:

Vai sul sito iluoghidelcuore.it digita Il Giardino degli Angeli in cerca un luogo clicca su “vota con un click”, segui le semplici istruzioni per la registrazione e il gioco è fatto!

Oppure si può votare in modalità cartacea , recandosi all’ingresso del Giardino o richiedendo i moduli da completare con le firme di conoscenti e familiari all’indirizzo mail associazione@ilgiardinodegliangeli.net. Si può votare una volta sola.

Termine ultimo per il voto on line: 15 dicembre; per la consegna dei voti cartacei: 1 dicembre.

“Sarebbe bello se, in una edizione con un numero record di voti e in un anno difficile come questo, un piccolo ‘scricciolo’ tanto amato da tutto il nostro territorio e oltre, riuscisse ad ottenere questo prestigioso risultato”, afferma Valerio Varignana a nome dell’associazione Il Giardino degli Angeli onlus.

Il Giardino degli Angeli si trova in via Remo Tosi (zona stadio comunale). E’ aperto tutto l’anno dalle ore 9,30 al tramonto.

Info: associazione@ilgiardinodegliangeli.net; www.ilgiardinodegliangeli.net; https://www.facebook.com/ilgiardinodegliangeli