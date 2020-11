Dopo l’adesione del Comune di Imola la campagna ambientale “Per un pugno di mozziconi ...”, promossa da “La Valle delle Albicocche”, azienda agricola con poderi a Bagnacavallo e nella Valle del Santerno, e dall’associazione “Cambiavento” di Imola, si arricchisce di una nuova entrata: il Comune di Casalfiumanese.

La campagna è partita il 7 novembre e proseguirà per tutto l’inverno nei modi in cui l’emergenza sanitaria in corso lo permetterà. I cittadini potranno comunque raccogliere i mozziconi e portarli nei luoghi di raccolta. La chiusura della campagna avverrà presso il Parco Manusardi, quando le condizioni lo permetteranno, con una sana merenda a base di frutta.

Casalfiumanese segue, quindi Imola, che già alcune settimane fa aveva deliberato di aderirvi, in occasione del Baccanale 2020, in programma fino al 22 novembre a Imola e dintorni.

La campagna ha lo scopo di sensibilizzare i cittadini e le cittadine a non gettare a terra i mozziconi delle sigarette, che sono tra i rifiuti più diffusi nell’ambiente (quarti dopo plastica, polistirolo e tappi) e contengono al loro interno circa 4mila sostanze nocive che finiscono con l’inquinare acqua e terreni.

Nello specifico l’iniziativa a Imola, dopo la giornata di raccolta dell’8 novembre nel parco dell’Osservanza, avrà luogo domenica 15 novembre, sempre dalle ore 10 alle ore 12, nei Giardini di San Domenico e la Pineta 13 maggio 1944. Infine domenica 22 novembre, dalle ore 10 alle ore 12, nel prato della Rocca Sforzesca. Inoltre è prevista la collocazione di contenitori dedicati per la raccolta di mozziconi all’esterno dei pubblici esercizi, con locandine che spiegano lo scopo dell’iniziativa.

Al termine della campagna, i mozziconi saranno consegnati alla nostra azienda “La Valle delle Albicocche” che in cambio donerà prodotti agricoli, in particolare mele, che il Comune destinerà ad associazioni attive nel sostegno alle famiglie della città in difficoltà economica. Inoltre, il Comune si impegnerà ad aumentare il numero dei portacenere presenti nei parchi pubblici cittadini, collocandone 20 nuovi.

Ricordiamo, infine, che i mozziconi così raccolti saranno utilizzati in sistemi sperimentali di riciclo.