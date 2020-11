Imola. Il sindaco Marco Panieri, insieme all’assessore all’autodromo, Elena Penazzi, ha ricevuto il 17 novembre mattina in municipio, Marco Selleri e Marco Pavarini, rispettivamente direttore generale e presidente del Comitato organizzatore di ‘Imola 2020’, che hanno reso possibile il Campionato del Mondo di Ciclismo su strada, disputatosi con partenza e arrivo all’autodromo di Imola, dal 24 al 27 settembre scorso.

E’ stata l’occasione per consegnare loro un riconoscimento – la targa che riproduce lo stemma della Città di Imola – come segno di ringraziamento per il grande lavoro svolto. “A loro va il nostro grazie di cuore, per la passione, l’impegno, la tenacia e la voglia di dimostrare che era possibile raggiungere anche quello che per altri sembrava impossibile realizzare” ha commentato il sindaco Marco Panieri.

“Grazie a questo Mondiale perfetto – ha aggiunto il primo cittadino -, abbiamo visto migliaia di persone in festa, nei quattro giorni di gara e abbiamo potuto mostrare al mondo intero gli spettacolari percorsi e la bellezza di suggestivi paesaggi del nostro territorio, il tutto abbinato ad una cultura dell’ospitalità che qui ha radici antiche”.

Ora, dopo il successo di questo Mondiale, riconosciuto anche dal presidente del Cio, Thomas Bach, il sindaco Panieri ha invitato Selleri e Pavarini “a pensare ad organizzare nuove gare, nuovi traguardi da raggiungere, facendo sempre riferimento ad Imola ed al suo autodromo, sapendo di poter contare sul pieno sostegno dell’Amministrazione comunale”.