Faenza. La possibilità di richiedere il Superbonus del 110% per le ristrutturazioni e tutte le norme ad esso correlate sono sempre più oggetto di interesse da parte di cittadini e addetti ai lavori. Per questo, Faventia Sales propone un convegno online dedicato a questa tematica, “Superbonus 110% e le altre detrazioni, una leva per il rilancio del territorio e dell’intero Paese. Educazione alle detrazioni “, in programma venerdì 20 novembre, dalle 16 alle 19, in diretta Facebook sulla pagina di Faventia Sales.

Durante il convegno interverranno notai, architetti, periti, commercialisti e rappresentanti di banche che approfondiranno le varie procedure da intraprendere.

Il dottor Nicola Bruno (notaio a Faenza e socio dell’associazione SuperPartes) spiegherà al pubblico il “Superbonus 110%” e gli altri incentivi con un approfondimento sulle detrazioni a disposizione dei cittadini; subito dopo sarà il turno del dottor Nicola Forte, commercialista a Roma, componente della Commissione Studi Tributari presso il Consiglio nazionale del Notariato, pubblicista ed esperto tributario de Il Sole 24 Ore, che tratterà del “Superbonus 110%: il ‘presupposto soggettivo’ e le possibili criticità” con un approfondimento sugli gli ultimi chiarimenti e i limiti di spesa per gli interventi agevolati e le tipologie di immobili. “Superbonus: cosa fare in presenza di abusi edilizi” è il titolo dell’intervento dell’architetto Lucia Marchetti, consigliere dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Ravenna e responsabile del Sue-servizio amministrativo e controllo del territorio dell’Unione Romagna Faentina, e del geometra Filippo Rosetti (Consigliere del Collegio Geometri di Ravenna). La nozione di impianto funzionante, l’Ape (attestato di prestazione energetica) e il miglioramento di due classi energetiche sono invece al centro dell’intervento del perito industriale Andrea Montuschi, presidente del Collegio Periti Industriali di Ravenna. Infine, interverrà anche Ivan Riparbelli, specialista Affari della Direzione Regionale Romagna di Crédit Agricole, che parlerà di “Lo sconto in fattura e la cessione del credito”. Le conclusioni saranno affidate all’assessore all’Urbanistica del Comune di Faenza, Luca Ortolani, che parlerà del ruolo dell’Amministrazione comunale e dei progetti in campo in merito al “Superbonus”.

(Annalaura Matatia)