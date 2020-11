Faenza. Un gruppo, un organo di consiglio e di supporto al Comune di Faenza per quanto riguarda la sanità, nato dalla volontà del sindaco stesso e volto a comprendere al meglio le criticità relative al rapporto tra cittadini e mondo della sanità: questa è l’essenza della nuova task force per la sanità faentina pensata dal sindaco Massimo Isola.

Al momento della sua elezione, Massimo Isola ha deciso di tenere per sé anche le deleghe alla Sanità, ed è proprio per questo che – in qualità di primo cittadino – ha deciso di creare una vera e propria task force alla quale (oltre allo stesso Isola) partecipano anche tre pilastri della sanità faentina come Paola Celotti (già responsabile della dirigenza infermieristica dell’ospedale di Faenza), il dottor Luciano Biolchini (medico di medicina generale nonché referente di cure primarie Faenza 3) e il dottor Carlo Orzincolo (direttore dell’ Unità operativa di Radiologia dell’ospedale di Faenza).

La forte situazione di stress che l’emergenza Covid ha portato ha inevitabilmente interessato anche la sanità territoriale e il lavoro degli enti locali, ed è per questo che saranno decisive tutte le opportunità di ulteriore qualificazione del sistema sanitario, dal momento che anche la stessa Regione Emilia-Romagna si è posta come obiettivo quello di realizzare forti investimenti che l’amministrazione di Faenza vuole assolutamente intercettare.

La task force sulla salute (che si riunirà periodicamente) non ha un ruolo amministrativo diretto, e chi vi partecipa svolge attività di collegamento conoscitivo tra l’amministrazione comunale e il mondo sanitario a pieno titolo di volontariato.

(Annalaura Matatia)